بوسي شلبي لـ محمود عبد العزيز في ذكرى رحيله: أحبك وأدعو لك (صور)

نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" مجموعة من الصور من زيارتها لقبر زوجها الراحل محمود عبد العزيز، والتي تحل اليوم ذكرى رحيله حيث رحل في مثل هذا اليوم من عام 2016.

بوسي شلبي



وعلقت بوسي شلبي على الصور، قائلة: "شاركونا الدعاء لزوجي الغالي فى الذكري 7 أحبك وأدعو لك".



ذكرى رحيل محمود عبد العزيز

الفنان محمود عبد العزيز، فنان قدير موهوب متعدد الأدوار، استطاع تقديم الأدوار الكوميدية والتراجيدية والشعبية والرومانسية والبوليسية بسبب موهبته العالية في تقمص الأدوار، حتى أصبح إحدى علامات السينما المصرية والعربية، لقب بالساحر، تميزت شخصيته بخفة الدم، وترك مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، ورحل بعد مسيرة أربعين عاما في مثل هذا اليوم 12 نوفمبر 2016.

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مسيرة محمود عبد العزيز

ولد الفنان محمود عبد العزيز عام 1946 بحي الورديان غرب الإسكندرية، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية قسم الحشرات وتفوق في دراسته وحصل على الماجستير في سم عسل النحل، وكما عشق الدراسة ونجح فيها كان عشقه للتمثيل أكثر.

كان محمود عبد العزيز عضوا بفرقة كلية الزراعة المسرحية حيث مارس موهبته في التمثيل وهناك التقى المخرج نور الدمرداش الذي حضر إلى الكلية للإشراف على احدى العروض التمثيلية للفرقة وأعجب بالأداء التمثيلي لمحمود، حتى أنه اختاره وهو طالب في دور بمسلسله التليفزيوني "كلاب الحراسة" مقابل أجر أربعة جنيهات، وبعد التخرج قدمه الدمرداش في مسلسل "الدوامة" في دور الصحفي مع محمود يس ونيللى فكان المسلسل بداية انطلاقه الفني.

و يحكي الفنان محمود عبد العزيز عن فترته الأولى وتعامله مع نور الدمرداش، فيقول: بعد تقديم دور في مسلسل كلاب الحراسة قيدنى الدمرداش كومبارسا في التليفزيون بأجر أربعة جنيهات في الحلقة الواحدة، وكان يمكنه أن يدفع إلى أكثر من ذلك، وكانت كلها أدوارا صغيرة مما أزعجني وسألته في ذلك وكان مديرا عاما لمراقبة التمثيليات بالتليفزيون فقال لى كلمة لم أنساها طوال حياتي: "هناك 5700 ممثل في التليفزيون، ولا أريد أن يزيدوا واحدا وخلاص، فلا تتعجل، فأنا أريد أن أقدمك صح لأن إمكانياتك تؤهلك لأن تكون ممثل كويس.