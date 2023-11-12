الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ضبط 2.7 طن مواد غذائية في حملات تموينية بالأقصر

جانب من سلع الضبطية،فيتو
جانب من سلع الضبطية،فيتو

كثفت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح  وكيل وزارة التموين في الأقصر، حملاتها  للمرور على الأنشطة التموينية المختلفة والأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة، للتأكد من البيع بالأسعار الرسمية المقررة والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية.

وأسفرت الحملات عن رصد مخالفات تموينية متنوعة، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة وعرضها على وكيل النائب العام.


جاء ذلك  فى ظل توجيهات  الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر بضرورة متابعة الأسواق والأسعار وضبط حركة تداول السلع الغذائية بالمخازن والتأكد من جودة الخبز البلدي المنتج للمواطنين وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها المختلفة.

Advertisements

حيث أسفرت الحملة في مجال الأسواق، ضبط سيارة محملة بالسلع الغذائية بناحية ش مصطفى كامل - البياضية بدون فواتير أو مستندات قانونية تدل على مصدر حيازته لتلك السلع الغذائية والمضبوطات بإجمالى، ١١٠ كرتونة كيك شيف، و٧٢ كرتونة كريم شانتيه، و٣٠ كرتونة كاكاو خام، و٥٠ كرتونة قهوة برافا، و١٧٠ كرتونة خميرة جافة فورية، و٢٥ كرتونة فانيليا، و٥٥ كرتونة عصير فروتي، و٢٠ كرتونة كيك ميكس، بإجمالى وزن ٢٧٠٠ كيلوجرام.
وتم تحرير محضر بالواقعة برقم ٦١٠٧ جنح مركز الأقصر لسنة ٢٠٢٣ م ضد المدعو/ ع.ع.ع.ا لعرضه على النيابة العامة.


وأسفرت الحملة في قطاع المخابز البلدية، ضبط عدد ٢ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدد ١ إنتاج خبز ناقص الوزن.


جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن متابعة توفر السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية والمخابز البلدية للتأكد من جودة رغيف الخبز البلدي وعدم التلاعب بالأوزان  وتوفر الخبز بالمناطق التي يتم غلق المخابز بها لأسباب قانونية والأسواق والمحلات التجارية.
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر تموين الاقصر محافظة الأقصر أسواق الأقصر مخابز الأقصر فيتو مدير مديرية تموين الأقصر وزير التموين

مواد متعلقة

الرعاية الصحية ومستشفي الكرنك بالأقصر تعقدان ندوة تثقيفية حول مخاطر المضادات الحيوية

سلامتك تهمنا، مبادرة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمصانع الأقصر

بمشاركة 21 محافظة، بيت الشعر العربي بالأقصر يطلق مهرجان للشعر منتصف الشهر الجاري

موعد عودة المياه إلى مدينة الطود وتوابعها بالأقصر

شباب ورياضة الأقصر تنفذ الرواق الأزهري للطفل والأسرة

هيئة الرقابة النووية تعقد أول ورشة تدريبية في محافظة الأقصر

لاعب المشروع القومي للموهبة بالأقصر يحصل على الميدالية البرونزية لألعاب القوى

بدء الاحتفالات السنوية بتكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس

الأكثر قراءة

انقسام داخل إدارة الزمالك بشأن التعاقد مع موسيماني، اعرف التفاصيل

الدوري الإنجليزي، ليفربول يفوز على برينتفورد بثلاثية نظيفة في البريميرليج

حركة حماس تكشف الحاكم الفعلي لقطاع غزة

بث مباشر، شاهد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

تفاصيل مكالمة قرينة الرئيس السيسي وأمينة أردوغان

رسالة عاجلة من أردوغان لمصر ودول الخليج

بعد قبوله في كلية العلوم، وزير التعليم يستقبل طالب الابتدائية النابغ يحيى عبد الناصر (صور )

محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لليفربول في مرمى برينتفورد

Advertisements

منوعات

المزيد

انطلاق معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس غدا

الإعلامية بوسي شلبي تحيي ذكرى زوجها محمود عبد العزيز في الإسكندرية

بعد قبوله في كلية العلوم، وزير التعليم يستقبل طالب الابتدائية النابغ يحيى عبد الناصر (صور )

SNL يقدم مسرحية ساخرة عن مذكرات بريتني سبيرز (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 12-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 12-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 12-11-2023 في السوق المحلي

بالأسعار، طرح أراضي تعليمية بالتخصيص الفوري

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات كيا بعد زيادة نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العمى في المنام وعلاقتها بكسب مال بطرق غير مشروعة

دعاء المطر، الإفتاء توضح الأعمال المستحبة عند نزول المطر وهبوب الرياح وسماع الرعد

ما الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اشتداد المطر، الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية