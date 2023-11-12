ضبط 2.7 طن مواد غذائية في حملات تموينية بالأقصر

كثفت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين في الأقصر، حملاتها للمرور على الأنشطة التموينية المختلفة والأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة، للتأكد من البيع بالأسعار الرسمية المقررة والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية.

وأسفرت الحملات عن رصد مخالفات تموينية متنوعة، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة وعرضها على وكيل النائب العام.



جاء ذلك فى ظل توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر بضرورة متابعة الأسواق والأسعار وضبط حركة تداول السلع الغذائية بالمخازن والتأكد من جودة الخبز البلدي المنتج للمواطنين وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها المختلفة.

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حيث أسفرت الحملة في مجال الأسواق، ضبط سيارة محملة بالسلع الغذائية بناحية ش مصطفى كامل - البياضية بدون فواتير أو مستندات قانونية تدل على مصدر حيازته لتلك السلع الغذائية والمضبوطات بإجمالى، ١١٠ كرتونة كيك شيف، و٧٢ كرتونة كريم شانتيه، و٣٠ كرتونة كاكاو خام، و٥٠ كرتونة قهوة برافا، و١٧٠ كرتونة خميرة جافة فورية، و٢٥ كرتونة فانيليا، و٥٥ كرتونة عصير فروتي، و٢٠ كرتونة كيك ميكس، بإجمالى وزن ٢٧٠٠ كيلوجرام.

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم ٦١٠٧ جنح مركز الأقصر لسنة ٢٠٢٣ م ضد المدعو/ ع.ع.ع.ا لعرضه على النيابة العامة.



وأسفرت الحملة في قطاع المخابز البلدية، ضبط عدد ٢ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدد ١ إنتاج خبز ناقص الوزن.



جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن متابعة توفر السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية والمخابز البلدية للتأكد من جودة رغيف الخبز البلدي وعدم التلاعب بالأوزان وتوفر الخبز بالمناطق التي يتم غلق المخابز بها لأسباب قانونية والأسواق والمحلات التجارية.



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