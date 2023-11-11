السبت 11 نوفمبر 2023
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حوادث

أسفر عن مصرع شخصين، تفاصيل معاينة منزل الفيوم المنهار

أسفر عن مصرع شخصين..
أسفر عن مصرع شخصين.. تفاصيل معاينة منزل الفيوم المنهار،فيتو

أجرت النيابة الإدارية بالفيوم، اليوم السبت،  معاينةً لموقع العقار الكائن بقرية "سنوفر" التابعة لمركز الفيوم بمحافظة الفيوم، والذي انهار سقف دوره الأول فأحدث انهيارًا بسقف دوره الأرضي. 

وكشفت المعاينة، أن العقار مقام على مساحة ٧٠ مترًا ومكون من دور أرضي ودور أول علوي مبني بنظام الحوائط الحاملة وسقف من الخشب، وأن المنزل جرى بناؤه قبل العمل بالقانون الحالي، ولم تصدر له تراخيص للبناء أو قرارات هدم، وأنه قبيل الساعة الواحدة ظهر يوم  الخميس، انهار سقف الدور الأول فأحدث انهيارًا بسقف الدور الأرضي للمنزل والكائن به محل تجاري "صالون حلاقة"؛ مما أسفر عن وفاة اثنين من المواطنين هما أحد ملاك العقار، وأحد المواطنين المترددين على  "صالون الحلاقة". 

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كما تبين قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بإزالة الأجزاء الخطرة، وقطع كافة المرافق عن العقار المنهار، لحين فحص كافة المباني الملاصقة وبيان مدى سلامتها من الناحية الإنشائية، وعرض التقرير الهندسي على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

 

وتولت النيابة الإدارية بالفيوم – القسم الأول التحقيق، حيث قرر أحمد عويس – رئيس النيابة، تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم لسرعة إعداد  تقرير عن أسباب الحادث.

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