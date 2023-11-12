الأحد 12 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

آخر تحديث لإيرادات فيلم العميل صفر في شباك تذاكر السينما

فيلم العميل صفر،
فيلم العميل صفر، فيتو

حل فيلم العميل صفر بطولة النجم أكرم حسني، في المركز الثاني بشباك تذاكر دور العرض السينمائي أمس السبت، وذلك بعد فيلم فوي فوي فوي والذي حل في المركز الأول.

وحقق فيلم العميل صفر في دور العرض المصرية أمس إيرادات وصلت لـ 72 ألف جنيه.


فيلم العميل صفر


وتدور قصة فيلم العميل صفر في إطار كوميدي، حيث يقوم الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بعدد من المغامرات الفاشلة التي تورطه في مواقف وأزمات كثيرة، حيث يعتبر جيمس بوند مثله الأعلى، ولكنه يسعى وراء حلمه، ويحاول باستمرار أن يكون ناجح في مجاله بشكل لافت ومميز.

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أبطال فيلم العميل صفر


فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، ومنذر رياحنة، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وفيدرا، وأوتاكا، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي، وفاطمة البنوي، وهو من تأليف وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل.
 

البوكس أوفيس الأسبوعي لأقوى 10 أفلام عربية وعالمية بمصر، العميل صفر يتصدر

أكرم حسني يحقق رقما قياسيا في أولى بطولاته السينمائية "العميل صفر"

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