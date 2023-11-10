البوكس أوفيس الأسبوعي لأقوى 10 أفلام عربية وعالمية بمصر، العميل صفر يتصدر

تشهد دور العرض هذا العام منافسة بين عدد كبير من الأفلام المصرية التي تتباين ما بين الأكشن والكوميدي والرومانسي، بالإضافة إلى عدد من الأفلام العالمية.

البوكس أوفيس الأسبوعي

وخلال السطور التالية تستعرض (فيتو) البوكس أوفيس المصري وما جناه هذا التنافس من أرقام:

1-فيلم العميل صفر حقق 40 مليون و800 ألف جنيه (12 أسبوع عرض)

2- فيلم وش في وش حقق 34 مليون جنيه (12 أسبوع عرض)

3- فيلم فوي فوي فوي حقق 30 مليون جنيه (8 أسابيع عرض)

Advertisements

4- فيلم The Nun 2 حقق 20 مليون و750 ألف جنيه (9 أسابيع عرض)

5- فيلم حسن المصري حقق 5 ملايين جنيه (5 أسابيع عرض)

6 - فيلم Killers Of the flower moon حقق 4 ملايين و150 ألف جنيه (3 أسابيع عرض)

7- فيلم Saw X حقق 3 ملايين و750 ألف جنيه (5 أسابيع عرض)

8- فيلم The Exorcist:Believer حقق 3 ملايين و400 الف جنية (4 أسابيع عرض)

9- فيلم الخميس الجاي حقق 2 مليون و700 ألف جنيه (3 أسابيع عرض)

10- فيلم وداعا جوليا حقق 1 مليون و600 ألف جنيه (أسبوعين عرض)