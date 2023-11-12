تشكيل مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني - الليجا.

وشهد تشكيل البلوجرانا عدة تغييرات أبرزها تواجد جواو كانسيلو في مركز الظهير الأيسر.

كما سيلعب الشاب لامين يامال في مركز الجناح الأيمن، وظهر الشاب فيرمين لوبيز في خط الوسط.

تشكيل برشلونة أمام ألافيس

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، جول كوندي، إنييجو مارتينيز، جواو كانسيلو.

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خط الوسط: إلكاي جوندوجان، بيدري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيل ديبورتيفو ألافيس أمام برشلونة

حراسة المرمى: سيفيرا.

خط الدفاع: جوروسابيل، أبقار، مارين، دوارتي.

خط الوسط: خافي لوبيز، جويفارا، بلانكو، جوريدي، ريوخا.

خط الهجوم: سامو.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 27 نقطة، بينما ألافيس في المركز 14 برصيد 12 نقطة.