الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

تشكيل مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني - الليجا.

وشهد تشكيل البلوجرانا عدة تغييرات أبرزها تواجد جواو كانسيلو في مركز الظهير الأيسر.

كما سيلعب الشاب لامين يامال في مركز الجناح الأيمن، وظهر الشاب فيرمين لوبيز في خط الوسط.

تشكيل برشلونة أمام ألافيس 

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، جول كوندي، إنييجو مارتينيز، جواو كانسيلو.

Advertisements

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، بيدري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيل ديبورتيفو ألافيس أمام برشلونة 

حراسة المرمى: سيفيرا.

خط الدفاع: جوروسابيل، أبقار، مارين، دوارتي.

خط الوسط: خافي لوبيز، جويفارا، بلانكو، جوريدي، ريوخا.

خط الهجوم: سامو.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 27 نقطة، بينما ألافيس في المركز 14 برصيد 12 نقطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تشافي هيرنانديز برشلونة ديبورتيفو ألافيس الليجا الدوري الإسباني

مواد متعلقة

موعد مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني والتشكيل المتوقع

نبأ سار في برشلونة قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس بالليجا

في حضور الجماهير، برشلونة يكشف خطة تكريم ميسي

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

رسالة عاجلة من أردوغان لمصر ودول الخليج

تعليق صادم من نتنياهو بشأن إمكانية تولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة

نهائي الدوري الإفريقي، موديبا يضيف الهدف الثاني لصن داونز في شباك الوداد

محمد صلاح يحرز الهدف الأول لفريق ليفربول فى مرمى برينتفورد

يوفر 6 آلاف فرصة عمل، مدبولي يشهد توقيع اتفاق إنشاء مجمع صناعة السيارات في بورسعيد

صحيفة أمريكية: مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين حماس وتل أبيب بموافقة ثلاثية

نجاة سهر الصايغ من حادث سير مروع

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 13-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 12-11-2023 في السوق المحلي

بالأسعار، طرح أراضي تعليمية بالتخصيص الفوري

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اشتداد المطر، الإفتاء توضح

الإفتاء توضح أقوال الفقهاء في حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة

تفسير حلم حضن الأم في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية