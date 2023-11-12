ليفربول يتقدم بهدف نظيف على برينتفورد في الشوط الأول (صور)

الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول على برينتفورد بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي تقام على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث 45 دقيقة من مباراة ليفربول وبرينتفورد

استطاع الريدز إحراز هدفين خلال النصف ساعة الأولي ولكن ألغاهم الحكم بداعي التسلل.

وسيطر الريدز علي مجريات النصف ساعة الأولي ومنع لاعبي برينتفورد من الخروج من ملعبهم

واستطاع محمد صلاح من إحراز الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة 38 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء

وأضاع محمد صلاح فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 50

وجاء تشكيل ليفربول أمام برينتفورد كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس.

في خط الوسط: جاكبو، إندو واتارو، سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، ديوجو جوتا.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد

وانطلقت مباراة ليفربول وبرينتفورد في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية.

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القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد

وتذاع مباراة ليفربول وبرينتفورد عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويسعى ليفربول إلى الفوز من أجل تعويض تعادله في الجولة الماضية ضد لوتون تاون، بنتيجة 1-1 والتقدم في جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بينما يمتلك برينتفورد 16 نقطة في المركز التاسع.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ12

1- مانشستر سيتي 27 نقطة

2- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

3- ليفربول 24 نقطة

4- آرسنال 24 نقطة

5- أستون فيلا 22 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

7- برايتون 18 نقطة

8- مانشستر يونايتد 18 نقطة

9- برينتفورد 16 نقطة

10- تشيلسي 15 نقطة

11- كريستال بالاس 15 نقطة

12- وست هام يونايتد 14 نقطة

13- نوتينغهام فورست 13 نقطة

14- وولفرهامبتون 12 نقطة

15- فولهام 12 نقطة

16- إيفرتون 11 نقطة

17- لوتون تاون 6 نقاط

18- بورنموث 6 نقاط

19- بيرنلي 4 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 4 نقاط

وفاز محمد صلاح، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج)، ليحقق اللاعب الجائزة للمرة الخامسة في تاريخه، وبعد عامين من الغياب.

محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

وجاء ذلك بعد تسجيله لخمسة أهداف في ثلاث مباريات في البطولة الإنجليزية.

ونال مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، آنج بوستيكوجلو، جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر.

مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي



ويواصل "السبيرز" تحت قيادة بوستيكوجلو مشواره الملفت في البريميرليج هذا الموسم إذ يتموقع حاليًا في المركز الثاني برصيد 26 نقطة بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدّر.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يفوز بها مدرب توتنهام بجائزة أفضل مدرب في الشهر بالبريميرليج.

وحقق توتنهام خلال شهر أكتوبر 3 انتصارات من 3 مباريات خاضها في المسابقة المحلية.