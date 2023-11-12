تعليم الفيوم ينظم ندوة لهيئات التدريس بأبشواي للحث على المشاركة في الانتخابات

قالت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن مديرية التربية والتعليم، نظمت بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بمحافظة الفيوم، ندوة بعنوان انزل شارك.. صوتك مستقبلك، حضرها العاملون بإدارة أبشواي التعليمية، ومديري المدارس التابعة لها وبعض هيئات التدريس، بالسرادق المقام بمدرسة بنات ابشواى الابتدائية، لرفع الوعي بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الرئاسية وتصحيح المفاهيم حول حق الممارسة في المشاركة السياسية.

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تصحيح المفاهيم السياسية

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن المشاركة الإيجابية في الإنتخابية، بداية الطريق لتصحيح المفاهيم حول حق الممارسة في المشاركة السياسية، وعدم الانصياع لمروجي الشائعات الذي يحاولون هز الثقة لدى المواطن بأهمية دوره خلال هذه المشاركة الوطنية.

النزول للانتخابات واحب وطني

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه من الواجب علي كل مواطن على أرض مصر أن يعتبر نفسه جندي في مكانة يدافع عن أرض هذا الوطن الغالي، مصر الحبيبة، وأن المسئولية الوطنية تجاه الوطن تحتم على كل فرد داخل مصر أو خارجها، أن يشارك في التصويت الانتخابي لتعزيز المشاركة الوطنية والديمقراطية لبناء الوطن، والنزول إلى صناديق الاقتراع استكمالا لمسيرة التنمية والاستقرار والأمن والأمان خلال الفترة الحالية.

الهدف من الندوة

وتهدف الندوة إلى المساهمة في زيادة وعى المواطنين بأهمية المشاركة وزيادة نسبة التصويت من خلال رفع الوعى بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية والانتخابي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول حق الممارسة في المشاركة السياسية، واعتبار التصويت في الانتخابات واجب وطني، ويتوقف عليه دعم الوطن في هذه الفترة التي تحتاج إلي الوقوف خلف القيادة السياسية.

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