نهائي الدوري الإفريقي، صن داونز يتقدم بهدفين على الوداد بعد مرور 75 دقيقة

نهائي الدوري الأفريقي، يتقدم فريق صن داونز الجنوب أفريقي على نظيره الوداد المغربي بنتيجة 2-0 بعد مرور 75 دقيقة من المباراة المقامة بين الفريقين حاليا في إياب نهائي الدوري الأفريقي.

أهداف مباراة صن داونز والوداد

وأحرز هدف صن داونز اللاعب بيتر شالوليلي في الدقيقة الـ4 من الوقت بدل الضائع، من متابعة لكرة ارتدت من يد يوسف المطيعي حارس مرمى الوداد، وسجل أوبري موديبا الهدف الثاني لفريق صن داونز بالدقيقة 53.

أحداث مباراة صن داونز والوداد المغربي

وشهد الشوط الأول سيطرة واستحواذ بنسبة وصلت إلى 70% لصالح أصحاب الأرض فريق صن داونز الجنوب أفريقي، مقابل تنظيم دفاعي مميز من الوداد.

Advertisements

وتعرض الشرقي البحري لاعب الوداد المغربي لإصابة قوية على مستوى الرأس بعد تدخل مع لاعب صن داونز الجنوب أفريقي خرج على أثرها لتلقي العلاج وعاد من جديد.

وفي الدقيقة 43 تعرض يوسف المطيع حارس مرمى الوداد المغربي لإصابة أيضا بعد تدخل مع لاعب صن داونز داخل منطقة الجزاء.

واحتسب حكم المباراة 12 دقيقة وقت بدل ضائع في نهاية الشوط الأول بسبب السقوط المتكرر للاعبي الوداد المغربي بهدف إضاعة الوقت.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل شالوليلي هدف صن داونز في شباك الواداد لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الجنوب أفريقي بهدف نظيف.

ومع انطلاق الشوط الثاني تبادل الفريقين السيطرة على الكرة حتى سجل أوبري موديبا الهدف الثاني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي في شباك الوداد المغربي بالدقيقة 53

ويستضيف فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي نظيره الوداد المغربي، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا، في إياب نهائي الدوري الأفريقي بنسخته الأولى.

وكان الوداد فاز في مباراة الذهاب لنهائي الدوري الأفريقي على صن داونز 2-1، في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

تشكيل الوداد أمام صن داونز

ودخل الوداد المباراة بتشكيل مكون من:

تشكيل صن داونز أمام الوداد

فيما بدأ صن داونز المباراة بتشكيل مكون من:

ويدير الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، مباراة إياب نهائي الدوري الأفريقي بين صن داونز والوداد.

وتنقل المباراة عبر شاشات قنوات أون تايم سبورتس، وأبو ظبي الرياضية، وبي إن سبورتس.

صن داونز يفتح المدرجات مجانا للجماهير

وأصدر نادي صن داونز بيانا رسميا يفيد بفتح مدرجات ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب إفريقيا مجانا للجماهير في مواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي الدوري الأفريقي.

وجاء بيان صن داونز عبر الصفحة الرسمية على تويتر كالتالي: "دخول مجاني للمشجعين الذين يرتدون اللون الأصفر، واستدعاء الأمة الصفراء مرة أخيرة في الدوري الإفريقي لكرة القدم، دعونا نلتقي في لوفتوس وندعم بافانا با ستايل.

وأشار النادي الجنوب إفريقي إلى أن المدرجات ستفتح من 11:00 صباحًا إلى 2:30 مساءًَ، ويجب على المشجعين الحصول على تذكرة المباراة للدخول.

وتأهل فريق الوداد المغربي إلى نهائي دوري السوبر الإفريقي، بعد الفوز على الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة، بركلات الترجيح 5-4، عقب انتهاء مواجهتي الذهاب والإياب بهدف لكل منهما.

وعلى الجانب الآخر تأهل صن داونز إلى نهائي دوري السوبر الأفريقي بعدما تخطى عقبة الأهلي في دور قبل النهائي بالفوز عليه بهدف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الفرق المشاركة بالدوري الأفريقي

وشارك في بطولة الدوري الأفريقي كل من الأهلي وسيمبا التنزاني وبترو أتليتكو الأنجولي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي والترجي التونسي وإنيمبا النيجيري والوداد البيضاوي المغربي.

المتأهلون لنصف نهائي دوري السوبر الإفريقي

وتأهل لدور نصف نهائي السوبر الإفريقي أربعة فرق هم الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي وصن داونز.

الدور النهائي لدوري السوبر الأفريقي

والتقى الوداد المغربي وصن داونز في نهائي لقب الدوري الأفريقي في نسخته الأولى بعدما تأهل الثنائي علي حساب الترجي والأهلي بالترتيب.

الجوائز المالية للدوري الأفريقي

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن الجوائز المالية للمسابقة الافتتاحية لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم (AFL) - دوري السوبر الأفريقي والتي ستضم أندية كرة القدم الأعلى تصنيفًا والأكثر نجاحًا في القارة الأفريقية.

الجائزة المالية لـ AFL هي كما يلي:

4000000 دولار للفائز (4 ملايين دولار للمركز الأول)

3000000 دولار للوصيف (3 ملايين دولار للمركز الثاني)

1,700,000 دولار أمريكي لكل من المتأهلين لنصف النهائي

1,000,000 دولار أمريكي لكل من المتأهلين إلى الدور ربع النهائي