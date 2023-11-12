الأنبا إسحق يدشن كنيسة مار جرجس ويترأس اجتماع كهنة إيبارشية طما

دشن نيافة الأنبا إسحق أسقف طما للأقباط الأرثوذكس، كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية القاوية التابعة لإيبارشية طما، وذلك بعد انتهاء عمليات التجديد التي أجريت فيها.

وأزاح نيافة الانبا اسحاق الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، والتُقطت له صور تذكارية أمام اللوحة وإلى جواره بعض الآباء كهنة الإيبارشية المشاركين في الصلوات.

وصلى نيافة الأنبا إسحاق صلاة البخور الثالث للتدشين، حيث تم تدشين المذبح الرئيسي بالكنيسة على اسم الشهيد مار جرجس الروماني، والمذبح البحري على اسم القديسة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل، والمذبح القبلي على اسم الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس.

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ودُشِنَت كذلك أيقونة البانطوكراتور في شرقية الهيكل، والأيقونات الموجودة في حامل الأيقونات وفي أنحاء الكنيسة.

وقدم نيافة الأنبا اسحاق التهنئة في كلمته، لصاحب القداسة البابا تواضروس الثاني وذلك بمناسبة ثلاثة أعياد: عيد ميلاده وتذكار القرعة الهيكلية وتذكار تجليسه علي كرسي مار مرقس الرسول.

كما شكر نيافة الأنبا اسحاق كاهن الكنيسة ومجلسها والشمامسة والأراخنة، ووقع على وثيقة تدشين الكنيسة، وقدم الشكر أيضًا للآباء الكهنة الحضور والدياكون بولس ملاك وجميع الشعب.

اجتماع كهنة طما

والتقى نيافته بمجمع كهنة ايبارشية طما في اجتماعهم الدوري، وألقى كلمة بعنوان "الكاهن هو سراج مضيء"، تلاها عرض ومناقشة بعض الأمور الرعوية والخدمية بالإيبارشية.