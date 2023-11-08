سهر الصايغ توجه رسالة للعالم: ثلاثون يوما ذبحا وقهرا

وجهت الفنانة سهر الصايغ رسالة لدول العالم، بسبب ما يحدث في فلسطين من عدوان إسرائيلي غاشم على المدنيين في قطاع غزة.

سهر الصايغ

وكتبت سهر الصايغ عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” قائلة: "ثلاثون يوما يا.. عالم.. ثلاثون يوما ذبحا وقهرا وقتلا وثقلا وحملا وبئسا وظلما وقصفا وجوعا وعطشا وخوفا وسجنا وبطشا ودمًا وغدرا وذعرا وتعبا وخذلا وصمتا... وطفلا".

فنانون تضامنوا مع الشعب الفلسطيني

وتضامن عدد كبير من الفنانين مع الأحداث في فلسطين حيث نشرت أمينة خليل عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير" إنستجرام" ‏ صورة لعهد التميمي، وعلقت: "أنا متبعاكي من زمان من أول فيديو وهي صغيرة، وبتحارب القهر في فلسطين، هدعيلك وربنا هيقوكي، إن شاء الله هتفرج يا عهد".

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وأضافت باللغة الإنجليزية: "لا لا لا، هذه الشابة الصغيرة مؤثرة وقوية سأدعي لك يا عهد".

وأعرب الفنان الفلسطيني محمد عساف عن حزنه الشديد بسبب الفترة الصعبة التي تعيشها فلسطين خلال الفترة الحالية، ومعاناة الشعب الفلسطيني من قصف مستمر وانتهاكات علي يد الجيش الصهيوني.

وقال محمد عساف من خلال موقع “X” تويتر سابقا:" في ثلاثين يوما ذبحت إسرائيل أكثر من 10,000 إنسانا في غزة وفلسطين منهم أكثر من 4000 طفل ودمرت البيوت والمساجد والكنائس والجامعات والمستشفيات .

وأضاف محمد عساف:" ولايزال العالم المنافق واقفًا يتفرج على المذبحة.

وعبرت الفنانة رانيا يوسف عن دعمها للشعب الفلسطيني في مقاومته ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكتبت رانيا يوسف عبر حسابها على موقع إكس (تويتر سابقا): فلسطين تنتصر، غزة تقاوم وستنتصر، لا لقصف مستشفيات غزة".