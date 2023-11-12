الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

جولة مفاجئة لمدير تعليم الإسكندرية على المدارس

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

أجرى الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم صباح اليوم الأحد جولة تفقديّة مفاجئة لمتابعة سير العملية التعليمية بعدد من مدارس المحافظة، في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الميدانية المستمرة لانتظام سير العملية التعليمية.

وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة كليوباترا الإعدادية للبنات بإدارة شرق وأشاد بالانضباط الإداري للمعلمين والطلاب وتفعيل مجموعات الدعم وتفعيل الأنشطة المختلفة، وكذلك التزام المعلمين بالخريطة الزمنية لتوزيع المقررات الدراسية، وشدَّد على زيادة الاهتمام بمستوى النظافة، وفي سياق متصل تابع توجيه التربية الموسيقية بإدارة شرق بحضور رشا عبد الغني موجه أول الإدارة مشيدًا بتميز التربية الموسيقية بإدارة شرق.

Advertisements

ومن ناحية أخرى تابع مدير المديرية انتظام العملية التعليمية بمدرسة الشاطبي الابتدائية بإدارة وسط وأشاد بتفعيل مجموعات الدعم وتفعيل نشاط التربية الرياضية، وشدَّد على ضرورة الالتزام بالإشراف المدرسي وغلق بوابات المدرسة أثناء اليوم الدراسي ووجود مسئول الأمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليم

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد برينتفورد

كلية الطب البيطري بجامعة القناة تنظم محاضرة حول إنشاء مزارع الدواجن (صور)

مونديال كرة اليد، الأهلي يتأخر أمام الخليج السعودي في الشوط الأول (صور)

الأكثر قراءة

رسالة عاجلة من أردوغان لمصر ودول الخليج

بث مباشر، شاهد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

نهائي الدوري الإفريقي، موديبا يضيف الهدف الثاني لصن داونز في شباك الوداد

يوفر 6 آلاف فرصة عمل، مدبولي يشهد توقيع اتفاق إنشاء مجمع صناعة السيارات في بورسعيد

محمد صلاح يحرز الهدف الأول لفريق ليفربول فى مرمى برينتفورد

تعليق صادم من نتنياهو بشأن إمكانية تولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة

صحيفة أمريكية: مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين حماس وتل أبيب بموافقة ثلاثية

نجاة سهر الصايغ من حادث سير مروع

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 13-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

بالأسعار، طرح أراضي تعليمية بالتخصيص الفوري

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

أسعار السكر مساء اليوم الأحد 12-11-2023

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اشتداد المطر، الإفتاء توضح

الإفتاء توضح أقوال الفقهاء في حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة

تفسير حلم حضن الأم في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية