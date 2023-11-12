جولة مفاجئة لمدير تعليم الإسكندرية على المدارس

أجرى الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم صباح اليوم الأحد جولة تفقديّة مفاجئة لمتابعة سير العملية التعليمية بعدد من مدارس المحافظة، في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الميدانية المستمرة لانتظام سير العملية التعليمية.

وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة كليوباترا الإعدادية للبنات بإدارة شرق وأشاد بالانضباط الإداري للمعلمين والطلاب وتفعيل مجموعات الدعم وتفعيل الأنشطة المختلفة، وكذلك التزام المعلمين بالخريطة الزمنية لتوزيع المقررات الدراسية، وشدَّد على زيادة الاهتمام بمستوى النظافة، وفي سياق متصل تابع توجيه التربية الموسيقية بإدارة شرق بحضور رشا عبد الغني موجه أول الإدارة مشيدًا بتميز التربية الموسيقية بإدارة شرق.

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ومن ناحية أخرى تابع مدير المديرية انتظام العملية التعليمية بمدرسة الشاطبي الابتدائية بإدارة وسط وأشاد بتفعيل مجموعات الدعم وتفعيل نشاط التربية الرياضية، وشدَّد على ضرورة الالتزام بالإشراف المدرسي وغلق بوابات المدرسة أثناء اليوم الدراسي ووجود مسئول الأمن.