الأحد 12 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير العمل يستكمل جولته في محافظةأسيوط بلقاء مع العمال (صور)

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل خلال جولته،فيتو

واصل وزير العمل حسن شحاتة جولته في محافظة أسيوط اليوم الأحد،بلقاء مع العمال بشركة بتروجيت وعدد من شركات المقاولات بالمجمع البترولي بالمحافظة الذي يعمل به ما يقرب من 5000  عامل بشكل مباشر،وغير مباشر.

إشتراطات وسائل السلامة والصحة المهنية 

 وذلك برفقة المحافظ عصام سعد محافظ أسيوط،وقيادات مديرية العمل،و الشركات،،وذلك للإطمئنان على توفر  إشتراطات وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل،وحث الوزير العمال على زيادة العمل والإنتاج للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وزارة العمل،فيتو

قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

كما حث الإدارة على سرعة تسجيل بيانات باقي العمالة غير المنتظمة لتوفير الحماية والرعاية لها ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالوزارة والمديرية،مشيدا بالطاقة الإنتاجية للمجمع،وحالة الاستقرار داخل مواقع العمل..

وزارة العمل،فيتو

وشاهد الوزير شحاتة تجربة حية على تنفيذ خطة الطوارئ والإطمئنان على التعامل السريع والمفاجئ مع أية مخاطر محتملة،وذلك  بموقع شركة النيل لتسويق البترول بالمنطقة البترولية بالمحافظة،وإستمع  إلى خطة تطوير المنطقة البترولية التي ستوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة،وتساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد..

وزارة العمل،فيتو

ملتقى للسلامة والصحة المهنية

وبدأ حسن شحاتة وزير العمل صباح اليوم الأحد، جولة ميدانية في محافظة أسيوط، لمدة يوم واحد، يستقبله خلالها المحافظ اللواء عصام سعد، وقيادات تنفيذية، ونواب برلمان، وأصحاب أعمال، وعمال، ونقابيين. جدول أعمال زيارة "الوزير"، يتضمن جولة في مواقع عمل، ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال، وعمالة غير منتظمة، لتعزيز علاقات العمل في أماكن الإنتاج.. وافتتاح "ملتقى للسلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة"، تشارك فيه 72 شركة ومنشآة صناعية، وكذلك زيارة لمواقع خاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"..

وزارة العمل،فيتو

و افتتاح ملتقى للتوظيف تحت رعايته، والمحافظ، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، وينعقد "الملتقى"، بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءًا،لتوفير فرص عمل للشباب،في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة.. كما يتفقد "الوزير" مركز التدريب المهني التابع للوزارة، بمنطقة بني غالب، ولقاء مع متدربين ومتدربات، وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين الجدد، على مهن يحتاجها سوق العمل،وعقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة الذين قامت "المديرية"بتدريبهم، وإيجاد فرص عمل لهم في شركات القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل..

كما يفتتح "الوزير" "مكتب تشغيل أسيوط"، بعد تطويره بمنصات رقمية وتحديثه إلكترونيًا تماشيًا مع سياسات "الرقمنة"، وخطة "الوزارة" لتطوير وتحديث مديريات ومكاتب العمل، والتشغيل في كافة المحافظات..

وزارة العمل،فيتو

وفي ختام "الجولة" يلتقي الوزير  مع جميع العاملين بمديرية ومكاتب عمل المحافظة، لحثهم على المزيد من العمل بثقة ومصداقية مع الناس، والتعامل مع المواطنين أثناء تقديم الخدمات لهم بشكل كريم ولائق، وكذلك الاستماع إلى التحديات التي تواجههم خلال ممارسة عملهم اليومي..

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