أسعار الأسماك اليوم، 65 جنيهًا أقل سعر لكيلو البوري في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم السبت 11 نوفمبر 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت 11 -11-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم السبت

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم السبت، حيث تراوح سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه، كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 52 إلى 58 جنيها، سعر بلطي ممتاز كبير من 59 إلى 63 جنيهًا.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم السبت

وسجل سعر بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا، قشر بياض من 80 إلى 120 جنيهًا، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 100 جنيه في سوق العبور اليوم

وسجل سعر سمك برانيس إسكندراني من 70 إلى 100 جنيه، مكرونة خليجي سعر من 50 إلى 80 جنيهًا، مكرونة سويسي من 70 إلى 100 جنيه، سبيط من 180 جنيهًا إلى 280 جنيهًا، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، سمك موسى من 140 جنيهًا إلى 240 جنيهًا، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 220 جنيهًا في سوق العبور اليوم السبت

وتراوح سعر مرجان ممتاز من 55 إلى 75 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 40 إلى 50 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 220 جنيهًا، سعر كاليماري من 180 جنيهًا إلى 280 جنيهًا، سابيا من 180 جنيهًا إلى 280 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا.

وسجل بربون ممتاز من 70 إلى 80 جنيهًا، سمك دنيس من 100 إلى 170 جنيهًا، بربون متوسط الحجم من 55 إلى 65 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم السبت

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم السبت، سعر جمبري جامبو من 410 إلى 490 جنيهًا، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 210 جنيهات إلى 320 جنيهًا، جمبري كبير الحجم من 335 إلى 395 جنيهًا، جمبري متوسط الحجم مجمد بسعر من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج صغير من 90 إلى 190 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم السبت

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم السبت، تراوح سعر كيلو بوري ممتاز كبير من 80 إلى 110 جنيهات، كيلو بوري وسط بسعر 65 إلى 75 جنيهًا.

وتراوح سعر مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، وقار من 75 إلى 125 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا.

وسجل سعر سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا، شعور سعر من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا.