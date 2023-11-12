الأحد 12 نوفمبر 2023
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تكريم أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية بالمنصورة من جامعة غرب فلوريدا

كلية التربية الرياضية
كلية التربية الرياضية بالمنصورة، فيتو

أعلنت جامعة المنصورة عن تكريم أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة من جامعة غرب فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.


تم تكريم الدكتور وائل عوض أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة من رئيس جامعة غرب فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة فوزه بجائزة  الجمعية الامريكيه لعلوم الرياضية بالمشاركة مع البروفسيور جاري ليجوري نائب رئيس جامعة غرب فلوريدا للدراسات العليا والبحوث.

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كما حصل  على جائزة الباحث الدولي من الكلية الأمريكية للطب الرياضي لعام 2023، وجائزة شباب الباحثين من الكلية الأوروبية لعلوم الرياضة (ECSS) أسبانيا

 

وقد شارك في العديد من المهمات والزيارات العلمية والتدريب للدول أمريكا والتشيك وإيطاليا وإنجلترا وليتوانيا وبلغاريا  وله أكثر من 14 بحث محكم ومنشور في المجلات العلمية الدولية، ويعمل حاليًا عضو هيئة تحرير المجلة الدولية ( Quest Journal) بأمريكا (Q1).
 له العديد من الأنشطة على المستوى الدولي وعضوية الجمعيات العلمية الدولية مثل عضو الرابطة الوطنية لعلم الحركة في التعليم العالي (NAKHE) -أمريكا، عضو الجمعية البريطانية لعلوم الرياضة والتمارين الرياضية (BASES)- إنجلترا، عضو الكلية الأمريكية للطب الرياضي(ACSM) - أمريكا، عضو الجمعية الفسيولوجية الأمريكية (APS) - أمريكا، عضو الكلية الأوروبية للعلوم الرياضية (ECSS) – ألمانيا.
وجدير بالذكر أن الدكتور  وائل عوض، عضو مكتب العلاقات الدولية بالجامعة ومنسق برنامج الايراسموس الأسبق بالجامعة، ومنسق العديد من الاتفاقيات الدولية مع بعض الجامعات الأوربية بدول إنجلترا – التشيك – ليتوانيا – بلغاريا - البرتغال.

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