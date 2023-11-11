رئيس جامعة حلوان: نلتزم بمزيد من التطوير والارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي

انطلقت فعاليات الملتقى العلمي السنوي الثالث عشر الذي تنظمه كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور خالد القاضي، عميد الكلية.

الملتقى العلمي السنوي الثالث عشر

جاء الملتقى تحت عنوان "دور الجامعات المصرية والمراكز البحثية في دعم وتنمية محافظات صعيد مصر وسيناء"، بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات والخبراء.

جامعة حلوان

وفي كلمته، أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية هذا اللقاء لبحث سبل دعم التنمية الشاملة في صعيد مصر وسيناء، مشيرا إلى النهضة التنموية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات.

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كما حث الدكتور قنديل الأسر على غرس قيم الانتماء والمسؤولية لدى الأبناء، ودعا الطلاب إلى المحافظة على أمن واستقرار الوطن، مؤكدا دعم مجلس الجامعة والاصطفاف خلف القيادة السياسية فى اتخاذ أى قرار للحفاظ على أمن مصر القومى، حيث انه لن تحدث أي تنمية إلا بوجود استقرار حقيقى.

وصرح رئيس جامعة حلوان قائلا "إننا في جامعة حلوان نلتزم بالمضي قدمًا نحو مزيد من التطوير والارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي، انطلاقًا من إيماننا بأهمية دور الجامعات كرافد أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030".

ومن جانبه، دعا الدكتور خالد القاضي، الحضور للوقوف دقيقه حداد على أرواح شهدائنا في فلسطين، وخلال كلمته تحدث عن أهمية هذا الملتقى الذي جاء بعد تاريخ حافل بالملتقيات على مدار أثنى عشرة عاما تناولت قضايا هامه على المستوى المحلى أو الإقليمى، واستعرض محاور الملتقى والتي تتناول دور الجامعات في دعم الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، والصناعة والمشروعات الصغيرة، ومشروعات التحول الأخضر، إلى جانب مشروعات الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى اننا نأمل أن يخرج الملتقى بتوصيات هامة وآليات لتفعيلها أمام القيادة السياسية تؤخذ بعين الاعتبار في تنفيد خطة التنمية الشاملة ٢٠٢٣-٢٠٣٠.

ثم ارسل برقيه للسيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه " اننا جميعا نقف صفا واحدا خلف قيادتنا السياسيه ونقول لسيادته اننا لن نقول لسيادتكم " اذهب انت وربك فقاتلا ونحن هنا قاعدون" كما قال بنوا اسرائيل لنبيهم سيدنا موسى لكن نقول لسيادتكم "اذهب انت وربك فقاتلا ونحن معكم مقاتلون"

حضر فعاليات الافتتاح كل من اللواء أركان حرب شريف صالح، رئيس جهاز تنمية الصعيد، اللواء أركان حرب أيمن الديب، رئيس جهاز الخدمة الوطنية، اللواء محمد رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية. ومستشار رئيس الوزراء للجنة الوطنية للانتخابات الأسبق، السفير مصطفى الشربيني رئيس مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني المراقب بالأمم المتحدة، الدكتور غنيم محمد غنيم نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، الدكتور رشاد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة حلوان السابق، المهندس محمد سلامة أمين شباب القبائل العربية ممثل شمال سيناء، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء الهيئات والمؤسسات ذات الصلة، في إشارة إلى أهمية دور الجامعات في دعم جهود التنمية الشاملة بمصر.