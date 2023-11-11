أسعار الفاكهة اليوم، 6.5 جنيه أعلى سعر لكيلو البرتقال بلدي بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023، استقرارًا في أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم السبت

وسجل سعر برتقال سكري من 5 إلى 7 جنيهات، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات، برتقال أبو سرة من 5 إلى 8 جنيهات، جريب فروت سعر من 4 إلى 6 جنيهات، يوسفي من 5 إلى 8 جنيهات، برتقال بلدي من 4.5 إلى 6.5 جنيه.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت

وتراوح سعر عنب رومي أحمر من 10 إلى 14 جنيهًا، عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا، عنب كرمسن من 18 إلى 28 جنيهًا، عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت

وبلغ سعر تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت

وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت، بلغ سعر بلح زغلول من 13 إلى 17 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، سعر سماني من 6 إلى 9 جنيهات، بلح أم الفراخ من 5 إلى 8 جنيهات، بلح بارحي من 55 إلى 60 جنيهًا، بلح رملي من 8 إلى 12 جنيهًا، بلح بنت عيشه من 8 إلى 12 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم السبت

وعن أسعار الفاكهة الأخرى، سجل سعر رمان من 8 إلى 18 جنيهًا، سعر كانتلوب من 11 إلى 13 جنيهًا، شمام من 11 إلى 17 جنيهًا، سعر تين برشومي من 9 إلى 15 جنيهًا، الجوافة من 5 إلى 10 جنيهات، سعر كاكا من 12 إلى 18 جنيهًا، وتراوح سعر مانجو كيت من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم السبت، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم السبت

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر، حرنكش نحو 15 جنيهًا قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، نكترين مستورد 40 جنيهًا، سعر أبوفروة نحو 50 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، برقوق مستورد 30 جنيهًا، خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا، سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا.

وسجل سعر كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، قشطة بلدي من 15 إلى 25 جنيهًا، سعر أناناس 50 جنيهًا، باباظ من 6 إلى 9 جنيهات، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، نبق بـ 15 جنيهًا، كيوي 30 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم السبت

وتراوح سعر موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا، موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا.