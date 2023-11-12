الرعاية الصحية ومستشفي الكرنك بالأقصر تعقدان ندوة تثقيفية حول مخاطر المضادات الحيوية

نظمت مكتبة مصر العامة بالأقصر ندوة تثقيفية حول مخاطر المضادات الحيوية وذلك بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية ومستشفي الكرنك الدولي وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالأقصر، وذلك تحت إشراف محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة والدكتور هاني غزال مدير مستشفى الكرنك بالأقصر.

وحاضر بالندوة مجموعة من الأطباء المتخصصين بالمستشفى وشارك بالحضور عدد من طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا وموجي التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم.

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وقالت الدكتورة نعمه سويد مدير إدارة تسويق وتنمية الأعمال بمستشفى الكرنك خلال الندوة إن المضادات الحيوية لها تأثير إيجابي في العلاج ولكن الإفراط بها له تأثير سلبي وخطير علي صحة المريض مضيفة أن المضادات الحيوية هي مجموعة من المواد تستخدم لإبطاء نمو البكتريا وتستخدم لعلاج الالتهابات البكتيرية وليست كلها ضارة لأن بها أنواع نافعة تفيد الجسم ولتجنب مخاطرها يجب قبل تناولها استشارة الطبيب المختص.



ومن جانبها ناقشت الدكتورة سوزان حسان مسؤل رضا المنتفعين بالمستشفى أهم العوائق التي تواجه المرضى بالمستشفى وكيفية حلها بشكل سريع وفوري.

وأضافت الدكتورة مارينا جمال دكتور صيدلي بالمستشفي أن الهدف من الندوة هو زيادة الوعي حول مخاطر المضادات الحيوية وكيفية الاستخدام الأمثل لها مؤكدة على ضرورة عمل ندوات ثقيفية بالتعاون مع المكتبة وطلاب المدارس على مستوى المحافظة.

و أكد الاستاذ رفاعي سيد موجه أول التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم على أنه سيتم التنسيق مع الهيئة ومكتبة مصر العامة والمديرية لعمل لقاءات مع المدارس ونشر التوعية الصحية بها ومعرفة الأمراض المعدية بالإضافة إلى معرفة أهم الاسعافات الأولية.