الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

حياة كريمة تنفذ 3915 مشروعا بتكلفة 44 مليار جنيه بالبحيرة (صور)

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بمحافظة البحيرة،فيتو

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة أن الأعمال متواصلة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعد مشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغييرجوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجًا وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات حيث تعد المبادرة مشروع القرن الحادي والعشرون لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

مشروعات حياة كريمة بمحافظة البحيرة،فيتو
مشروعات حياة كريمة بمحافظة البحيرة،فيتو

مشيرة إلى أن المحافظة تٌولي إهتمامًا بالغًا لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، مؤكدًا أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع 3915 مشروع فى شتى القطاعات بمراكز ( دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون ) بإجمالي 42 وحدة قروية وأكثر من3967  تابع.

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مؤكدة على حرصها على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير وإنتظام العمل بكافة المشروعات.

مشروعات حياة كريمة بمحافظة البحيرة،فيتو
مشروعات حياة كريمة بمحافظة البحيرة،فيتو

حيث تتم متابعة عددًا من المشروعات الجارية ضمن المبادرة بمركزى أبو المطامير ودمنهور ومنها أعمال إنشاء مجمع خدمات ووحدة طب الأسرة وموزع الجهد الكهربائى بسنهور ومجمع خدمات وسويقة افلاقة بمركز دمنهور، ومحطة رفع الصرف الصحى ونقطة اطفاء كوم الفرج وسوق الخضر والفاكهة بأبو بكر الصديق ومركز شباب طه حسين ومكتب بريد جناكليس بالنمرية، بمركز أبو المطامير 
 

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حياة كريمة البحيرة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” دمنهور نائب محافظ البحيرة

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