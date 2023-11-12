إحالة 5 أطباء للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم بالوادي الجديد (صور)

أحال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، 5 أطباء ما بين طبيب بشري وصيدلي وذلك لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء مروره المفاجئ على عدد من الوحدات الصحية بمركز ومدينة الخارجة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف المرور على جميع المنشآت الصحية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الأحد، أنه جرى إحالة طبيب بشري بعيادة المروة وطبيب بشري بعيادة 25 يناير وعدد (2) أطباء صيادلة بعيادة 25 يناير وطبيب صيدلي بعيادة المروة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء المرور.

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وأشاد وكيل الوزارة بالانتظام في العمل بالوحدة الصحية بحي الأمل وصرف مكافأة لمدير عيادة حي الأمل، حيث أجرى جولة بالمرور الصباحي اليوم وتفقد العمل بمركز الخارجة بعيادات (حي الأمل - حي المروة - حي 25 يناير) حيث تابع الانضباط الإداري والتزام الفريق الطبي ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات والأكسجين ومدى تطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة ومستوى نظافة الوحدات والتوجيه بتكليف الإداريين بتأمين الوحدات.

وأجرى الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، جولة لتفقد العمل بمركز الخارجة بوحدات (فلسطين الصحية وصنعاء الصحية) حيث تابع الانضباط الإداري والتزام الفريق الطبي ومدى توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال واللقاحات والأكسجين ومدى تطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة ومستوى نظافة الوحدة والتوجيه بتكليف الإداريين بتأمين الوحدات ومتابعة عمل فرق مبادرة ١٠٠ يوم صحة.

وأشاد محروس، بانتظام العمل بوحدات فلسطين وصنعاء، ووجه إلى مدير الإدارة الصحية بالخارجة بالتنسيق مع إدارة التموين الطبي بالمديرية وتجهيز سكن الأطباء بوحدة صنعاء، كما وجه بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائي بالمديرية لتدريب العاملين على تطبيق بروتوكول حفظ الطعوم.