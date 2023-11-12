بمشاركة 21 محافظة، بيت الشعر العربي بالأقصر يطلق مهرجان للشعر منتصف الشهر الجاري

ينطلق مهرجان الأقصر للشعر العربي بدورته الثامنة، المقرر انعقادها خلال الفترة من الأربعاء المقبل الموافق 15 نوفمبر ويستمر حتى السبت 18 نوفمبر الجاري، في بيت الشعر بالأقصر، ويشارك بالمهرجان 47 مشاركا يمثلون أجيالًا من الكتابة ويتبعون 21 محافظة.

ويأتي المهرجان بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة وجامعة الأقصر ومكتبة مصر العامة ومركز الأقصر للمؤتمرات يأتي هذا المهرجان السنوي كتتويج لأنشطة بيت الشعر على مدار عام كامل من الأمسيات الشعرية والجلسات النقدية والمعارض ومسابقات حفظ وإلقاء الشعر للأطفال والناشئة.

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وقد افتتح بيت الشعر بالأقصر يوم 14 نوفمبر 2015، ضمن مبادرة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة وعضو المجلس الأعلى، بإنشاء بيوت للشعر في البلدان العربية لرعاية الشعر العربي والكشف عن المواهب الشعرية.

وتولى إدارة بيت الشعر منذ إنشائه الشاعر حسين القباحي، الذي أرجع اختيار مدينة الأقصر مقرًا للبيت "بأن صعيد مصر بحاجة إلى منارة إبداعية تحتضن أبناءه، وتنشّط الحالة الثقافية"، ويتولى بيت الشعر تنظيم مختلف الفعاليات الشعرية والفنية على مدار العام في مقره أو خارجه، كما يرعى بعض الفعاليات خارج محافظة الأقصر.