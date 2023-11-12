طريقة حل مشكلة عدم تحميل الملفات في خدمات جوجل درايف

يجد العديد من مستخدمي خدمات جوجل انفسهم امام مشكلة عدم القدرة على تحميل الملفات عند استخدامهم خدمات جوجل درايف سواء بسبب أخطاء الشبكة، أو عدم وجود مساحة تخزينية كافية في جوجل درايف، أو عدم تفعيل خاصية النسخ الاحتياطي والمزامنة بشكل صحيح، أو كبر حجم الملف ولذلك نقدم خلال السطور التالية خطوات حل مشكلة عدم تحميل الملفات في جوجل درايف Google Drive.

تحميل ملفات جوجل درايف

- من أجل حل مشكلة فشل التحميل فى جوجل درايف Google Drive يجب التحقق من وجود انقطاع في الخدمة من عدمه عبر زيارة صفحة Google Workspace Status Dashboard حيث توفر هذه الصفحة معلومات الحالة عن الخدمات فإذا ظهرت أي مشكلة في هذه الصفحة، لن يكون هناك حل سوى الانتظار حتى تعود الخدمة مرة أخرى، وتحميل الملفات.

Advertisements

- يجب التحقق من المساحة التخزينية المتاحة في Google Drive حيث تقدم جوجل مساحة تخزينية بسعة 15 جيجابايت مجانًا في جوجل درايف تتضمن الملفات التي يمكن تحميلها في جوجل درايف المستندات، والصور، والمقاطع الصوتية، ومقاطع الفيديو، كما تحتسب فيها رسائل البريد الإلكتروني جيميل، وأي صور ومقاطع فيديو عالية الدقة يتم تحميلها في صور جوجل كما أنه عند تحميل ملف إلى جوجل درايف سيشغل جزءًا من مساحة التخزين الخاصة حتى إذا تم تحيلة إلى مجلد يملكه مستخدم آخر وللتحقق من المساحة التخزينية المتاحة في جوجل درايف، يمكن الانتقِال إلى صفحة التخزين وإذا امتلأت المساحة التخزينية سيظهر خيارًا للترقية في إحدى خطط Google One المدفوعة وسيظهر تنبيه بذلك في الخدمة.

- من المهم تحميل الملفات على دفعات فهناك حد لحجم الملف عند تحميل الملفات في جوجل درايف، يمكن للمستخدمين الفرديين المشتركين في إحدى خطط جوجل المدفوعة تحميل 750 جيجابايت كل يوم بين My Drive، وجميع مساحات درايف المشتركة ولا يمكن للمستخدمين الذين يصلون إلى حد 750 جيجابايت ويقومون بتحميل ملف أكبر من 750 جيجابايت تحميل ملفات إضافية في ذلك اليوم، وإذا تم تجاوز هذا الحد فلا توجد طريقة لتحميل الملفات إلا عن طريق تقسيمها إلى ملفات متعددة أو ضغط الملفات إلى أقل من 750 جيجابايت، ثم تحميلها.

- وقف تشغيل مانع الإعلانات حيث يجب تعطيل هذه الخاصية تعطيلها عند تحميل الملفات، أو وضع موقع جوجل درايف في القائمة البيضاء بها.

مسح بيانات التصفح

- مسح بيانات التصفح حيث يحفظ المتصفح ملفات تعريف الارتباط وبيانات ذاكرة التخزين المؤقت وغيرها من البيانات تلقائيًا؛ لتسهيل تصفح الإنترنت، ومع ذلك، في بعض الأحيان يمكن أن تؤدي هذه البيانات أيضًا إلى حدوث مشكلات في التصفح، مثل عدم القدرة على تحميل الملفات، لذا يجب التأكد من مسح بيانات التصفح إذا تكررت المشكلة عند تحميل الملفات إلى جوجل درايف عبر الانتقال إلى متصفح جوجل كروم في الحاسب والضغط على أيقونة القائمة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى التي هي عبارة عن ثلاث نقاط رأسية، ثم الضغط على خيار المزيد من الأدوات من القائمة والضغط على خيار محو بيانات ثم مسح ذاكرة التخزين المؤقت في كروم.