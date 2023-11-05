أسهل طريقة لتغيير الدولة في متجر جوجل بلاي

يبحث العديد من المستخدمين عبر الإنترنت عن طريقة سهلة لتغيير البلد بمتجر جوجل بلاي، وذلك سواء لانتقالهم الفعل لبلد آخر أو رغبة منهم في الحصول على تطبيقات قد تكون غير متوفرة في البلد المسجل بها، ولذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة تغيير الدولة بمتجر جوجل بلاي.

تغيير البلد بمتجر جوجل بلاي

- من أجل تغيير البلد في متجر جوجل بلاي على هاتف الأندرويد يتم فتح المتجر، ثم الضغط على أيقونة الحساب بجانب محرك البحث في التطبيق، والتوجه إلى الإعدادات وتوسيع تبويب عام من خلال الضغط على أيقونة السهم الصغيرة بجانبه، والتوجه إلى إعدادات الحساب والجهاز المفضلة.

Advertisements

- التمرير إلى أسفل قليلًا، ستظهر أسفل جزئية البلد والملفات الشخصية البلد المتاح تعيينها كمكان الإقامة الحالي في متجر جوجل بلاي والضغط على هذا الخيار، وستظهر نافذة منبثقة تسأل عن تأكيد الإجراء ثم الضغط على "متابعة"، وسيتم الإرشاد إلى عملية إضافة طريقة دفع لهذا البلد، وبعد القيام بإضافة وسيلة دفع مرتبطة بهذا البلد سيتم إعادة تشغيل موقع متجر جوجل، وتغيير البلد.

- يجب العلم أن هذه الطريقة لن تعمل بدون التواجد الفعلي في بلد آخر، بحيث أن خيار تغيير البلد لن يظهر طالما لم يتم الانتقال من مكان الإقامة الحالي إلى البلد المراد تعيينها في متجر جوجل بلاي، أما فى حالة الرغبة فى تغيير البلد في متجر جوجل بلاي لأسباب مثل حل عدم توافر التطبيق في البلد فيجب استخدام VPN.

التراجع عن التغيير

- تقوم جوجل بالسماح للمستخدم بتغيير البلد في متجر بلاي مرة واحدة فقط في السنة فإذا تم التغيير، ثم الرغبة فى التراجع عن الأمر يجب الانتظار لمدة عام، كما أنه فى حالة وجود رصيد محفوظ في جوجل بلاي المرتبط بحساب جوجل الخاص سيتم فقدان الرصيد بمجرد تغيير البلد، علاوًة على ذلك، يجب توافر وسيلة دفع من البلد الجديد.