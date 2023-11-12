الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

الخطوة الأولى لحياة أسرية سعيدة، ورشة عمل بجامعة الوادي الجديد

ندوة جامعة الوادي
ندوة جامعة الوادي الجديد، ڤيتو

نظمت كلية الآداب بجامعة الوادى الجديد ورشة عمل بعنوان (الخطوة الأولى لحياة أسرية سعيدة ) لطالبات الجامعة، والتي حاضرت بها أ.م.د. رشا حسن مكرم الله- أستاذ علم النفس الاجتماعي المساعد بكلية الآداب، وذلك بحضور أ.م.د.  شيماء جاد الله رئيس قسم علم النفس، ودكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وإكرامي صباح مدير إدارة رعاية الشباب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وطلبة الكلية، وذلك بمقر كلية الآداب.

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 صرح بذلك الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب بالجامعة وقال إن الهدف من عقد هذه الندوة يتمثل في إكساب المشاركين كيفية الاستعداد النفسي للزواج من خلال إكسابهم المعلومات والسلوكيات اللازمة لتحقيق حياة أسرية سعيدة وناجحة.

ومن جانبه أكد دكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية إن بناء الأسرة على أسس صحيحة، يبدأ من الاستعداد النفسي لدخول عالم جديد مختلف، فالحياة الزوجية أساسها المسئولية المشتركة بين الزوجين، حيث إن الحالة العاطفية وحدها لا تكفي، بل لابد من أن يكون الزوجين قادرين على تحمل المسئولية، ووجه إلى ضرورة الحوار والتفاهم بين الزوجين وتقبل الاختلاف في جو يسوده الود والحب والاحترام المتبادل بينهماـ وإدارك أن كلاهما نشأ في بيئة أسرية مختلفة عن الآخر.

وأضاف دكتور محمد عبد السلام عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الندوة تضمنت عدة محاور منها: الصورة المبدئية عن الزواج، وطبيعة المسؤلية في الزواج، وقبول الاختلاف، وتبديد المخاوف، ثم النظرة الواقعية للحياة الزوجية، وأخيرًا التعرف على الملامح الشخصية للطرف الآخر.

تأتي الندوة برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وبإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، والدكتور محمد عبد السلام عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

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