الأحد 12 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير السياحة يلتقي منظمي الرحلات لتأكيد أمان المقصد السياحي المصري

أحمد عيسي وزير السياحة
أحمد عيسي وزير السياحة والآثار،فيتو

حرص أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، علي عقد لقاءات مع منظمي الرحلات بكل من إنجلترا وألمانيا لبحث زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر، وذلك تزامنا مع الأحداث السياسية الأخيرة في المنطقة العربية واحداث الحرب على غزة وتاثيرها على الحركة السياحية بالمنطقة العربية.

التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مع نوربرت فيبيج رئيس اتحاد وكلاء السياحة الألمان (DRV)، وآدامز رئيس الشئون السياسية والسفر الخارجي بالاتحاد، وذلك لبحث سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الألماني باعتباره أحد أهم الأسواق السياحية المصدرة للحركة.

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مناقشات دفع حركة السياحة الوافدة لمصر

وحرص وزير السياحة والآثار على اطلاع مسئولي الاتحاد الألماني عن الوضع الحالي للحركة السياحية الوافدة لمصر ولا سيما الألمان في ظل الأحداث الراهنة التي يشهدها إقليم الشرق الأوسط، مؤكدًا على حرص الدولة المصرية على دعم صناعة السياحة في مصر، وبث رسائل طمائنه السائحين بالأمان الذي تتمتع به مصر ببعيدا عن الاحداث السياسية الجارية بالمنطقة. 

وأشار إلى برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي قامت الوزارة بمد العمل به حتى شهر أبريل المقبل مع إجراء بعض التعديلات عليه وتزويد حزمة إضافية جديدة لبعض المقاصد السياحية لمدة 4 أشهر، حيث كان من المقرر انتهاء العمل به في نهاية أكتوبر الماضي.

زيادة الحزم التحفيزية والإجراءات الترويجية

ولفت أيضًا إلى استعداد الوزارة للتوسع في الحزم التحفيزية والإجراءات الترويجية التي يتم تنفيذها بالشراكة مع منظمي الرحلات وشركات الطيران من خلال تنفيذ حملات التسويق المشترك Co-Marketing والرحلات التعريفية لمصر Fam Trips.

كما نوه أحمد عيسى عن حزمتي حوافز لتشجيع الاستثمار السياحي جاري الإعداد لإطلاقهما بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة المصرية لتشجيع التوسع في إنشاء غرف فندقية جديدة بما يخدم مستهدفات السياحة خلال السنوات المقبلة.

كما عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، لقاءات مهنية مع مسئولي وممثلي مجموعة من منظمي الرحلات وشركات الطيران البريطانية والدولية، وذلك خلال مشاركته في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2023 والتي عقدت خلال الفترة من 6 الي 8 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

كما التقى، أيضًا، بمسئولي اتحاد وكلاء وشركات السياحة والسفر البريطانيةABTA"    Association of  British Travel Agentوالتي تعتبر أكبر رابطة للسفر في المملكة المتحدة حيث تمثل أكثر من 1100 من وكلاء السفر ومنظمي الرحلات، كما أن هذا الاتحاد يعتبر عضو في الرابطة الأوروبية لوكلاء السفر وجمعيات منظمي الرحلات السياحية ECTAA.

وجاءت هذه اللقاءات للوقوف على خطط هؤلاء منظمى الرحلات وشركات الطيران والسياحة بالنسبة للمقصد السياحي المصري خلال الفترة المقبلة، والتعرف على مقترحاتهم لزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر.

زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر

كما تم أيضًا مناقشة سبل فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال السياحة في مصر، وبحث سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية للوصول إلى مستهدفات وزارة السياحة والآثار من صناعة السياحة في مصر.

وتم، أيضًا، تسليط الضوء على فرص النمو السياحي الموجودة في مصر، حيث قام الوزير بإطلاعهم على حزم الحوافز التي تقدمها الوزارة لشركاء المهنة من منظمى رحلات وشركات طيران لتنشيط حركة السياحة الوافدة إليها.

وقام أيضًا بالحديث عن فرص الاستثمار السياحي في مصر وخاصة الاستثمار الفندقي، مستعرضًا حزم الحوافز التي تقدمها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشجيع الاستثمار السياحي، وحرص الوزير على حثهم على الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية الواعدة.

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أحمد عيسى وزير السياحة والآثار إنجلترا ألمانيا اتحاد وكلاء السياحة الألمان بورصة لندن الدولية للسياحة بورصة لندن

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