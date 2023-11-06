الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير الآثار يلتقي وزير الإعلام والسياحة والصناعات الإبداعية البريطاني

لقاء وزير السياحة
لقاء وزير السياحة والآثار مع وزير الإعلام البريطاني

التقى، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مع Sir John Whittingdale وزير الإعلام والسياحة والصناعات الإبداعية البريطاني، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة المتحدة في مجال السياحة وآليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من المملكة المتحدة.

يأتي ذلك في إطار اللقاءات الرسمية التي يعقدها وزير السياحة والآثار خلال زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن.

بورصة لندن الدولية للسياحة

وشارك في حضور اللقاء السفير شريف كامل سفير مصر في لندن، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير. 

Advertisements

واستعرض أحمد عيسى، خلال اللقاء، معدلات  الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق البريطاني، مؤكدًا على أهمية هذا السوق بالنسبة للمقصد السياحي المصري حيث يعد أحد أهم الأسواق السياحية المصدرة للحركة لمصر والتي تضعها الوزارة ضمن الأسواق السياحية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى الجهود والتنسيق المشترك بين الجانبين المصري والبريطاني من خلال السفارة البريطانية في مصر في شتى المجالات.

كما تحدث أحمد عيسى عن جهود الوزارة لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري، بجانب حرصها على الارتقاء بكفاءة ومهارات العنصر البشري بصناعة السياحة في مصر بما يساهم في تحسين التجربة السياحية في مصر وهي أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة بها.

واستعرض أيضًا أبرز المستجدات والإجراءات التي تم اتخاذها للارتقاء بالتجربة السياحية في عدد من أهم المزارات السياحية والأثرية مثل منطقة هضبة أهرامات الجيزة.

 

تشجيع وتنمية الاستثمارات السياحية

وأشار الوزير أيضًا إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتشجيع وتنمية الاستثمارات السياحية ولاسيما في مجال الغرف الفندقية من خلال إطلاق مجموعة حزم من حوافز الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أعرب وزير الإعلام والسياحة والصناعات الإبداعية البريطاني عن استعداد الجانب البريطاني لتقديم كافة سبل الدعم  والتعاون للجانب المصري، مؤكدًا على استعدادهم أيضًا للتعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات التي يقترحها الجانب المصري لتعزيز جهود الوزارة في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة وتحسين التجربة السياحية بمصر.

 

افتتاح الجناح المصري ببورصة لندن الدولية للسياحة

جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قام اليوم، عقب افتتاحه للجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM2023)، بالمشاركة في القمة الوزارية التى نظمتها منظمة السياحة العالمية UNWTO بالتعاون مع المجلس العالمي للسياحة والسفر(WTTC) وبورصة لندن الدولية للسياحة (WTM)، وذلك تحت عنوان تطوير صناعة السياحة من خلال الشباب والتعليم Transforming Tourism through Youth and Education.

 

كما قام، بعقد مؤتمر صحفي حضره العديد من ممثلي كبرى وسائل الإعلام البريطانية والدولية من صحف ووكالات أنباء وقنوات تليفزيونية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحمد عيسى وزير السياحة والآثار أحمد عيسى وزير السياحة السفارة البريطانية في مصر المملكة المتحدة بورصة لندن الدولية للسياحة بورصة لندن الدولية بورصة لندن وزير السياحة والآثار

مواد متعلقة

وزير السياحة يعقد مؤتمرًا صحفيًا على هامش بورصة لندن الدولية

وزير الآثار يشارك كمتحدث في القمة الوزارية على هامش بورصة لندن الدولية للسياحة

مواصفات وتفاصيل الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة

وزير الآثار يفتتح الجناح المصري في بورصة لندن الدولية للسياحة

تعرف على آثار الملك توت عنخ آمون المعروضة بمتحف شرم الشيخ (صور)

السياحة تعلن بنود زيادة ومد برنامج تحفيز الطيران العارض

المتحف المصري بالتحرير يعرض قطع أثرية للملك توت عنخ آمون

متحف شرم الشيخ يعرض قطعا أثرية للملك توت عنخ آمون

الأكثر قراءة

3 أسباب لـ رفض أحمد فتوح حضور التحقيق في نادي الزمالك

فيتوريا يصدم الزمالك بشأن استبعاد فتوح وصبحي من منتخب مصر

ليبيا تعلن ترحيل 600 مصري من أراضيها

هل للشرف ثمن؟، رسالة غامضة من الفنان المعتزل توفيق عبد الحميد

ناقدة عن مسرحية زواج اصطناعي: "نحتاية" ومحدش شافها أو سمع عنها

ماجدة خير الله لـ بيومي فؤاد: بترقص بشكل مهين مفيش فنان محترم يعمل كده

اعتذار وندم، كواليس التحقيق مع محمد صبحي والزناري بعد عرضهما للبيع

لليوم الثالث، محافظة الإسكندرية تغلق الطريق الصحراوي والدولي صباحا

Advertisements

منوعات

المزيد

بمشاركة مصر للطيران، انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM

8 أعمال تعرض لأول مرة في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

الاتحاد السعودي يعلن رسميا تميمة كأس العالم للأندية (فيديو)

ندوة تثقيفية عن ظاهرة التنمر والابتزاز الإلكتروني للطفل بالبحيرة

المزيد

خدمات

المزيد

اليوان الصيني يحقق مكاسب على حساب الجنيه في تعاملات المساء اليوم

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الاثنين 6-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 6-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

من شاهبندر الفنانين لإلغاء المتابعة.. كيف تطورت علاقة محمد سلام وبيومي فؤاد؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل يحذر من أمر خطير نفعله في حياتنا ويخالف أوامر الله (فيديو)

21 موضعا يستجاب فيها الدعاء وهذه هي شروط الإجابة

تفسير حلم السجن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض خطير

المزيد
الجريدة الرسمية