الدوري الأفريقي، تشكيل الوداد المغربي المتوقع أمام صن داونز

نهائي الدوري الأفريقي، يستضيف فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي نظيره الوداد المغربي، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا، اليوم الأحد، في إياب نهائي الدوري الأفريقي بنسخته الأولى.

وكان الوداد فاز في مباراة الذهاب لنهائي الدوري الأفريقي على صن داونز 2-1، في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

ويدير الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، مباراة إياب نهائي الدوري الأفريقي بين صن داونز والوداد.

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تشكيل الوداد المتوقع أمام صن داونز

ومن المتوقع أن يدخل الوداد المغربي مباراته أمام صن داونز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف المطيع

الدفاع: أيوب عملود – يحيى عطية الله – جمال حركاس – أيمن أبو الفتح

الوسط: زكريا الدراوي – أنس سرغات – عبد الله حيمود

الهجوم: هشام بوصفيان – بولي جونيور سامبو – حمدو الهوني

موعد مباراة صن داونز ضد الوداد والقنوات الناقلة

وتقام مباراة صن داونز ضد الوداد، في الثالثة عصرا، اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، في إياب نهائي الدوري الأفريقي.

وتنقل المباراة عبر شاشات قنوات أون تايم سبورتس، وأبو ظبي الرياضية، وبي إن سبورتس.

صن داونز يفتح المدرجات مجانا للجماهير

وأصدر نادي صن داونز بيانا رسميا يفيد بفتح مدرجات ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب إفريقيا مجانا للجماهير في مواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي الدوري الأفريقي.

وجاء بيان صن داونز عبر الصفحة الرسمية على تويتر كالتالي: "دخول مجاني للمشجعين الذين يرتدون اللون الأصفر، واستدعاء الأمة الصفراء مرة أخيرة في الدوري الإفريقي لكرة القدم، دعونا نلتقي في لوفتوس وندعم بافانا با ستايل.

وأشار النادي الجنوب إفريقي إلى أن المدرجات ستفتح من 11:00 صباحًا إلى 2:30 مساءًَ، ويجب على المشجعين الحصول على تذكرة المباراة للدخول.

وتأهل فريق الوداد المغربي إلى نهائي دوري السوبر الإفريقي، بعد الفوز على الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة، بركلات الترجيح 5-4، عقب انتهاء مواجهتي الذهاب والإياب بهدف لكل منهما.

وعلى الجانب الآخر تأهل صن داونز إلى نهائي دوري السوبر الأفريقي بعدما تخطى عقبة الأهلي في دور قبل النهائي بالفوز عليه بهدف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الفرق المشاركة بالدوري الأفريقي

وشارك في بطولة الدوري الأفريقي كل من الأهلي وسيمبا التنزاني وبترو أتليتكو الأنجولي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي والترجي التونسي وإنيمبا النيجيري والوداد البيضاوي المغربي.

المتأهلون لنصف نهائي دوري السوبر الإفريقي

وتأهل لدور نصف نهائي السوبر الإفريقي أربعة فرق هم الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي وصن داونز.

الدور النهائي لدوري السوبر الأفريقي

ويلتقي الوداد المغربي وصن داونز علي لقب الدوري الأفريقي في نسخته الأولى بعدما تأهل الثنائي علي حساب الترجي والأهلي بالترتيب.

الجوائز المالية للدوري الأفريقي

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن الجوائز المالية للمسابقة الافتتاحية لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم (AFL) - دوري السوبر الأفريقي والتي ستضم أندية كرة القدم الأعلى تصنيفًا والأكثر نجاحًا في القارة الأفريقية.

الجائزة المالية لـ AFL هي كما يلي:

4000000 دولار للفائز (4 ملايين دولار للمركز الأول)

3000000 دولار للوصيف (3 ملايين دولار للمركز الثاني)

1,700,000 دولار أمريكي لكل من المتأهلين لنصف النهائي

1,000,000 دولار أمريكي لكل من المتأهلين إلى الدور ربع النهائي