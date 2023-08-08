هند رستم، أيقونة إغراء طاردتها الشائعات مع 3 فنانين ومخرج شهير، وهذا ما فعلته تحية كاريوكا للحفاظ على زوجها

هند رستم ملكة الاغراء لعدة سنوات في السينما، هي ريتاهيوارت المصرية، قطة السينما، عرفت بين جمهورها بنجمة الاغراء وكتبت عنها الصحف ملكة الاغراء والأدوار الساخنة، وبالرغم من شهرتها الواسعة في أداء شخصيات الإغراء على الشاشة نظرا لملامحها الغربية وشعرها الأصفر الا انها ترفض بشدة وصفها بهذا الوصف " نجمة الاغراء ".



وأيا كانت أدوارها في السينما إغراءا أم لا فقد قدمت هند رستم الإغراء دون إسفاف أو ابتذال، وكانت تعشق الفن ولا يهمها حجم الدور وهذا لم يمنعها أن تقدم أدوارا صغيرة وهى في قمة نجوميتها، طالما أن الدور أعجبها.

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شائعات خطف الأزواج

بسبب وصفها بالاغراء تعرضت الفنانة هند رستم للعديد من الشائعات وأصبحت كل زوجة فنان تخشى على زوجها من هند رستم فكلما قامت ببطولة فيلم مع أحد النجوم إلا وتطلق الشائعات، وطالت الشائعات أحمد مظهر ويحيى شاهين وأحمد رمزي وغيرهم، فكما نشرت مجلة صباح الخير عام 1957 فإن الهمسات تدور في الوسط الفني حول قصة حب بين الفنان يحيى شاهين وهند رستم، من ناحية أخرى أكدت الهمسات وجود علاقة حب بينها وبين الفنان أحمد مظهر أحد أبطال فيلم رد قلبي وهما لا يفترقان ويقال إنها تحبه.

لماذا حرمت من فيلم الفتوة



أيضا قيل إن هند رستم تجري وراء عبد المنعم الخادم زوج الراقصة تحية كاريوكا وتطارده وقد قامت تحية كاريوكا بمحاربتها ومهاجمتها في الصحف ومنع التعامل معها في أي فيلم يضمهما حتى أنها قالت عنها إنها خادمة واستبعدتها من فيلم الفتوة، وقد ردت هند على تلك الشائعات بقولها: أنا لا أفكر في الزواج حاليا واكتفي بتربية ابنتي حتى لا تشعر بالحرمان ولا أستطيع تقسيمه بين رجل آخر.. ما بيني وبين يحيى شاهين مجرد زمالة فنية والسبب في إطلاق الشائعة هو الرحلة التي قمنا بها سويا إلى فينيسيا لحضور مهرجان وهو يحترمني جدا، أما فيما يتعلق بأحمد مظهر فأنا لم أعمل معه إلا في فيلم رد قلبي وفيلم كلمة شرف والغريبة اني في الفيلمين لم التق به وجها لوجه لكن ما حدث أنه أوصلني مرة بعد التصوير لعطل سيارتي من هنا جاءت الشائعة.

هند رستم فى بداياتها

وكانت الشائعة الرابعة عن المخرج حسن الإمام الذى ارتبطت به هند رستم فنيا وحول هذه الشائعة تقول هند رستم: كان أول دور لى معه في فيلم "بنات الليل" الذى كان البداية الحقيقية لى، وفيه اطلقوا على بعد هذا الفيلم لقب ملكة الاغراء مع انه كلها متطلبات دور فقط، وكان له الفضل في توجيهى طبعا هو أستاذى وصاحب فضل كبير علي وعلى كثيرات غيرى..ومن هنا كثرت الشائعات التي تجاهلتها فلم يهمنى وقتها الا امر واحد وهو كيف أنجح وكيف أحقق ذاتى،

هند تدافع عن نفسها



تقول فنانة الزمن الجميل هند رستم في مجلة روز اليوسف عام 1959:الإغراء من أخطر الألوان في السينما، ويحتاج إلى مجهود كبير وليس في حياتي سوى أفلام قليلة جدا اعتمدت على الإثارة،و لقبونى مارلين مونرو ليس إلا لأني اشبهها وشكلي يقترب منها، وانا لم اختار اسم ملكة الإغراء بل المخرجين هم الذين اختاروا ثم الجمهور، وأنا أكره هذا اللقب كثيرا لكن منه لله الصحفي مفيد فوزي هو الذي أطلق علي هذا اللقب وانتشر تبعا لذلك،

هند رستم فى ادوار الاغراء

وأضافت هند رستم: لكني اشكر مفيد فوزي لأنه نبهني في نفس الوقت وجعلني أغير هذا النوع من الأدوار إلى أدوار أخرى ليس بها أي إغراء والحمد لله وتميزت فيها أيضا، وقد أطلق فوزي هذا اللقب لأنه آنذاك كان شكل معظم بطلات السينما يميل إلى الشرقي وأدوارهن كانت بين البنت المغلوبة على أمرها والبنت الريفية الخجولة والطيبة أو المعوقة المسكينة.فكان لا بد من وجود بنت مغرية على الشاشة.

الوحيدة التى اصلح للاغراء

وتابعت هند رستم:عندما بدأت الظهور في السينما لم أقدم الأدوار النمطية التي كانت سائدة بل قدمت النوعية التي لم تقترب منها واحدة منهن وهي أدوار الفتيات المتحررات وأدوار الإغراء وفتيات الليل والراقصات، لذلك برغم قلة أدوار السكس التي قدمتها وهى خمسة أفلام فقط من 85هي مجموعة افلامى، أطلق على هذا اللقب لأنى الوحيدة التي أصلح له، وعموما كل امرأة عادة ما يكون لديها قدر من الإغراء وإلا تكون "غفير"، وأكدت أنها قدمت الإغراء بشكل راق سواء بالحركة أو بالنظرة.