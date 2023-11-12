موعد عودة المياه إلى مدينة الطود وتوابعها بالأقصر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، انقطاع المياه عن مدينة الطود جنوب الأقصر وضعفها فى بعض المناطق التابعة لها، اليوم الأحد ١٢ نوفمبر من الساعة ٩ مساء وحتى الساعة ١١ مساء.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر أن سبب الانقطاع نظرا لأعمال الصيانة الطارئة حيث تتوقف محطة مياه الطود المدمجة عن العمل فى ذلك التوقيت.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر على استمرار عمل (مرشح نجع العمده - مرشح قباح - العديسات قبلي وبحرى) بشكل طبيعى لتلبية احتياجات للمواطنين بتلك المناطق.

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وتهيب شركة مياه الأقصر المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة كما توفر الشركة سيارات مياه شرب صالحه للاستخدام فى حال طلبها عن طريق، موضحة أن الاتصال على125

غرفة عمليات الخط الساخن.

تاريخ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

نتيجة لاحساس الدولة بالضرورة الكبيرة لإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بمــا يكفل إنجاز الأهداف الإستراتيجية المرجو تنفيذها لصالح المواطن المصري؛ رأت الدولة إنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وذلك بقرارات جمهورية في عام 2004.

وتأسست الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقرار الجمهورى رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء ٢٢٠شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شركاتها التابعة وتكون لها الشخصية الإعتبارية وتخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.

وبمقتضى الفقرة الثالثة من القرار الجمهورى المشار اليه تم تحويل الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام لمياه الشرب والصرف الصحى شركات تابعة للشركة القابضة خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ليصبح عدد الشركات التابعه 25 شركة تابعه تخدم 27 محافظة.

وتم إنشاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بقرار السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية برقم 392 لسنة 2007 بالتحول المباشر من الوحدات المحلية لنظام الشركات.