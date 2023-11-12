ماري لويس بشارة: معرض التجارة البينية الإفريقية فرصة لتنمية صادرات الملابس

شارك المجلس التصديري للملابس الجاهزة في المعرض الإفريقي للتجارة البينية المقام في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري من أجل خلق تكامل وشراكة حقيقة بين الدول الإفريقية والشركات والمصانع بهدف تحقيق نمو ملحوظ في الصادرات وحركة التجارة البينية في قارة إفريقيا.



وقالت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن مشاركة المجلس التصديري في معرض التجارة يأتي في إطار تواجد المجلس في المعارض الاقتصادية والتجارية التي من شأنها دفع الصادرات المصرية من الملابس نحو الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

وشددت ماري لويس بشارة، إن المعرض يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء في ظل مشاركة 75 دولة إفريقية مما يجعل المعرض انطلاقه حقيقة لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات في كافة القطاعات المشاركة وعلى رأسها قطاع الملابس والمنسوجات.



وأشارت ماري لويس إلى أن المجلس يستهدف تعميق الصناعة وإحلال الواردات بمنتجات مصرية كاملة الصنع، بداية من الغزل حتى المنتج النهائي، ومن ثم نتواجد في كافة المحافل والمعارض بهدف الاضطلاع على مستجدات الصناعة في دول العالم.

المجلس التصديري للملابس يشارك في تنظيم Destination Africa لترويج الصادرات

يشارك المجلس التصديري للملابس الجاهزة في تنظيم المعرض الدولي "ديستنشن أفريقا – Destination Africa "خلال الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر 2023 في مصر بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين "إكسبو لينك" والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات وبمشاركة 85 عارض من عدة دول إفريقية.

وقالت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزه، إن نسخة Destination Africa 2023 تعتبر فرصة جيدة لترويج ما توصلت إليه الصناعة الوطنية للملابس الجاهزة والغزل والنسيج من تطور كبير على مدار السنوات الماضية سواء من حيث جودة المنتجات في إطار المساعي المصرية للتحول إلى مركز لتصدير منتجات كاملة الصنع للعالم.

مشاركة قرابة 150 مشتريا أجنبيا في ديستنشن أفريقا

وكشفت مارى لويس بشارة، عن مشاركة قرابة 150 مشتريا أجنبيا في ديستنشن أفريقا والذي يعتبر المعرض الوحيد فى مصر المُتخصص فى لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير B2B، وهو ما يمثل فرصة لزيادة صادرات القطاعات المشاركة في النسخة السابعة من المعرض، مشيرة إلى أن Destination Africa يساهم في خلق التكامل الصناعي بين الشركات والمصانع المصرية ونظيرتها العربية والعالمية.

وأضافت ماري لويس بشارة، أنه من المقرر تنظيم عدد من ورش العمل والجلسات النقاشية لعرض الاستدامة في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وجهود المجلس التصديري للملابس في تطبيق معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والخضراء، وكذلك مقترحات تطوير خطوط الإنتاج وتطوير زراعة القطن طويل التيلة واستخدام الطرق الحديثة في الري وكذلك الحصاد الآلي له بهدف العمل على تحسين جودة الصادرات.