إلغاء احتفالات افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بسبب أحداث غزة (فيديو)

أكد مازن الغرباوي مدير مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أنه سيتم انطلاق المهرجان في الفترة من 25 حتى 30 نوفمبر في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأضاف الغرباوي خلال استضافته ببرنامج صباح الورد على قناة TEN أنه تم إلغاء احتفالية افتتاح المهرجان بسبب الأوضاع والظروف التي تشهدها غزة، وقررت إدارة المهرجان بدلا من الاحتفالات إقامة افتتاحية من خلال أوبريت للمايسترو نادر عباسي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، بعنوان “ملحمة الحياة”، بمشاركة أكثر من 30 فنانا مصريا وعربيا.

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وأشار مدير مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أن الدورة الثامنة للمهرجان تحمل اسم الفنانة سميرة محسن، لافتا إلى أنه سيتم تكريم عدد من النجوم المصريين والعرب، ومنهم: حمزة العيلي، محمد فهيم، وميمي جمال، والنجم ياسر صادق، والدكتور عمرو دوارة، والفنان السوري أسعد فضة وغيرهم بإجمالي 12 فنانا.

ويعرض مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي 8 أعمال مسرحية لأول مرة خلال الدورة الثامنة من المهرجان، والتي تقام في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 30 من الشهر نفسه.

ويعرض خلال فعاليات المهرجان كعرض عالمي أول الأعمال المسرحية التالية:

1- عرض Disappearing– بلغاريا

2- عرض طاهرة – الكويت

3- عرض Baesogoji (A pond in the Memory)– كوريا الجنوبية

4- عرض الأول من تشرين الأول – سلطنة عمان

5- عرض Phonix - منغوليا

6- عرض Palunko`s Wife - كرواتيا

7- عرض Aw-ThenticDeclanation - اليابان

8- عرض حجر صحي – مصر

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من ٢٥ وحتى ٣٠ نوفمبر وتحمل الدورة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.