8 أعمال تعرض لأول مرة في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

يعرض مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي 8 أعمال مسرحية لأول مرة خلال الدورة الثامنة من المهرجان، والتي تقام في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 30 من الشهر نفسه.



عروض مسرحية لأول مرة

ويعرض خلال فعاليات المهرجان كعرض عالمي أول الأعمال المسرحية التالية:

1- عرض Disappearing– بلغاريا

2- عرض طاهرة – الكويت

3- عرض Baesogoji (A pond in the Memory)– كوريا الجنوبية

4- عرض الأول من تشرين الأول – سلطنة عمان

5- عرض Phonix - منغوليا

6- عرض Palunko`s Wife - كرواتيا

7- عرض Aw-ThenticDeclanation - اليابان

8- عرض حجر صحي – مصر

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مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من ٢٥ وحتى ٣٠ نوفمبر وتحمل الدورة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.