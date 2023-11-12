قبل نهاية 2023، مصر تصبح مركزا لتصنيع الهواتف الذكية واكسسوارات المحمول بالمنطقة

بالأمس القريب كان الجميع يتمنى رؤية عبارة صنع في مصر، مكتوبة على أي منتج تكنولوجي ذكي وخاصة الهواتف المحمولة واليوم وقبل نهاية 2023 أصبحت غالبية الشركات الكبرى تصنع أجهزتها في مصر بالفعل، والأمر لم يتوقف فقط على صناعة الهواتف الذكية فقط بل أصبحت عبارة صنع في مصر مكتوبة على إكسسوارات الهواتف من سماعات لاسلكية وساعات ذكية وغيرها من الاشياء الذكية القابلة للارتداء لتصبح مصر قبل نهاية 2023 مركزا لتصنيع الهواتف الذكية واكسسوارات المحمول بالمنطقة.

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شعار صنع فى مصر

في الماضي القريب كان جميع الهواتف المحمولة التي يحملها المستخدمين المصريين مصنوعة خارج البلاد وكان الجميع يتمنى فى الوقت نفسه أن يحمل هاتفا مدونا عليه عبارة صنع فى مصر، وبالفعل فقد بدأت بالفعل 4 شركات عالمية لإنتاج هواتفها فى مصر وهى سامسونج وانفينكس ونوكيا وفيفو، ولحقهتم شركة أوبو العالمية ثم مؤخرا شركة شاومي العالمية وفى مجال اكسسوارات الهواتف الذكية تأتي اورايمو وانفنكس وايتل وخلال السطور التالية نستعرض ابرز ماتم انجازة فى هذا الشأن.

يأتي ظهور شعار صنع فى مصر على الهواتف بعدما أخذت الدولة على عاتقها استراتيجية هامة وهى استراتيجية توطين التكنولوجيا وتنفيذ المبادرة الرئاسية مصر تصنع الإلكترونيات التي تستهدف تعزيز مكانة مصر فى مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات.

اكسسوارات الهواتف الذكية

ففي مجال إكسسوارات الهواتف الذكية فمؤخرا كشفت أورايمو، العالمية المتخصصة في الأكسسوارات الذكية عن افتتاح أول خط إنتاج لها في مصر بمصنع وادي السيليكون بمنطقة العين السخنة، ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويعد المصنع الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا في تصنيع إكسسوارات الهاتف المحمول، حيث يختص في تصنيع إكسسوارات الهواتف الذكية القابلة للارتداء wearables من الساعات الذكية Smart Watch وسماعات البلوتوث بكافة أنواعها بطاقة انتاجية تصل إلى 3000 وحدة يوميًا مما يمثل تجسيدًا لرؤية مصر 2030، التى تمثل خارطة الطريق للبلاد للحد من الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج والصادرات المحلية.

و يتم إنتاج ساعة oraimo Watch Lite وسماعات فريبودز Freepods 3C تحت شعار "صنع في مصر" وسيتم تصدير المنتجات إلى الدول الإفريقية حيث تم تدريب 57 عاملًا مصريًا على صناعة الإكسسوارات الذكية تحت إشراف 2 من أكبر المديرين المتخصصين من oraimo وقال أيفان ليو، مدير شركة أورايمو مصر: " تعكس استثمارات أورايمو في التصنيع المحلي إيمان الشركة العميق بإمكانيات مصر كدولة مزدهرة في مجال التصنيع".

كما تم افتتاح خط إنتاج العلامة التجارية infinix بمصنع وادي السيليكون لتصنيع أكسسوارات الهواتف الذكية في مصر حيث صنعت أول سماعة tws بلوتوث متطورة في السوق المصري XE22 تحت شعار "صنع في مصر" مع خطة طموحة لتصنيع المزيد من اكسسوارات الهاتف المحمول في مصر وكانت قد قامت الشركة بالفعل منذ بداية العام الماضي 2022 في تصنيع هواتفها الذكية في مصر عبر خطوط انتاجها بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط بتصنيع 3 هواتف في مصر وهي: HOT 12i وHOT 20i و Infinix SMART 7.

كما كشفت ايتل أنها تستهدف بنهاية العام 2023 تصنيع عدد من سماعات tws في مصر والتي تتمتع بتكنولوجيا متطورة حيث تحتوى على 2 ميكرفون، بجانب سماعة itel T11 بتكنولوجيا ENC4 وساعة ايتل الذكية isw-32u ذات البطارية 630 مللى امبير ، وتتجه ايتل في نهاية العام لتصنيع سماعة t31 بتقنية ANC.

تصنيع الهواتف الذكية

وبالنسبة للهواتف الذكية مؤخرا قامت شركة شاومى العالمية بالشراكة مع وكيلها المحلي الصافي بإنشاء مصنعًا ضخمًا لإنتاج الهواتف الذكية محليًا في السوق المصري، وتم الكشف عن تصنيع هاتف 12c من شاومي مكتوبا عليه صنع في مصر.

كما أن شركة أوبو فقد كانت قد وقعت مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا، في سبتمبر الماضي؛ اتفاقية لإنشاء مصنع الهواتف المحمولة فى مصر بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنويًا، باستثمارات نحو 20 مليون دولار وستسهم هذه الاستثمارات الأولية في توفير فرص عمل تقدر بـ 900 فرصة عمل على أن تكون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الجهة المُكلفة من الحكومة بالإشراف على تنفيذ البرنامج من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا التابعة لوزارة الاتصالات.

تصنيع الهواتف المحمولة

وتتجه الدولة بقوة نحو جذب الاستثمارات العالمية فى صناعة الهواتف المحمولة والإلكترونيات كما يؤكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دوما على اهتمام العديد من الشركات العالمية العاملة فى مجال صناعة الإلكترونيات بالتوسع فى استثماراتها بمصر؛ لافتا إلى حرص الدولة على تنمية هذه الصناعة الهامة تنفيذا للمبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات" التى تستهدف توطين صناعة الإلكترونيات وجعلها أحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصرى.

وأشار إلى جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإقامة شراكات عالمية لتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق رؤية الحكومة فى تعميق التصنيع المحلي وتعزيز مكانة مصر فى مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات.

ومع أن البداية كانت بإنشاء مصنع الهواتف والإلكترونيات بأسيوط تحت اسم سيكو وخرجت بالفعل ماركة سيكو المصرية للأسواق، لكن الأمر تخطى حدود اسم محلي حيث بدأت بقيام سامسونج العالمية بإنشاء مصنع الحاسب اللوحى التابلت بمجمع مصانع سامسونج فى محافظة بني سويف باستثمارات تصل إلى نصف مليار جنيه فى إطار استراتيجية الدولة لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي للتابلت التعليمي، يوفر نحو 500 فرصة عمل كما يوفر التدريب لعدد ألف فنى على أحدث التقنيات مع إنتاج أكثر من 700 ألف تابلت تحمل اسم صنع فى مصر كما قامت سامسونج بتصنيع أكثر من هاتف ذكي يحمل شعار صنع في مصر منها سامسونج A13 وA23.

بعد ذلك توالت اتجاهات الشركات العالمية لتصنيع هواتفها محليا حيث قامت انفينكس العالمية بالاتفاق مع سيكو فى شراكة استراتيجية تقوم بموجبه باستغلال المصنع وكامل العمالة الموجودة به، وتجهيز المصنع بالماكينات وخطوط الإنتاج الخاصة بانفينكس وتدريب العمالة من خلال مهندسي انفينكس للعمل على خطوط انتاجنا وتم إنتاج بالفعل أكثر 50 ألف جهاز تم طرحها بالسوق المصري وجميعها تحمل شعار صنع في مصر وتستهدف تصنيع مليون هاتف ذكي تقريبا سنويًا وهو حجم الاستهلاك في السوق المصري من سلسلتي SMART وHOT التي يتم تجميعهم حاليًا على خطوط الإنتاج المصرية ويمثلون 80% من مبيعات انفينكس في مصر.

هاتف سامسونج صناعة محلية، فيتو

كما قامت اتش ام دي العالمية المالكة للعلامة التجارية Nokia العالمية، وشركة اتصال للصناعات المتطورة فى مصر، لتصنيع مليون جهاز محمول مختلفة الطراز ما بين هواتف تقليدية Feature Phone وهواتف ذكية Smart Phone، وذلك خلال العام الجارى مع تضاعف الإنتاج خلال الفترة المقبلة وتم تصنيع جهاز نوكيا c10 بالفعل.

نسبة المكون المحلى

كما بدأ مصنع فيفو للهواتف الذكية بالعاشر من رمضان فى العمل حيث يقوم حاليا بتصنيع الهواتف الذكية بأيدى مصرية باستثمارات 30 مليون دولار ويوفر 1500 فرصة عمل خلال عام وتم إنشاؤه على مساحة 11 ألف متر مربع ويستخدم التقنيات العالمية فى خطوط إنتاج وأجهزة التركيب السطحي والتجميع والمعايرة والاختبار وتبلغ نسبة المكون المحلى 45٪.