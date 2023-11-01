الخميس 02 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أبرز الفروق بين هاتفى آيفون 13 و13 برو

ايفون، فيتو
ايفون، فيتو

يبحث العديد من المستخدمين عبر الإنترنت والراغبين فى شراء هواتف آيفون عن الاختلافات  بين هاتفين آيفون 13 وآيفون 13 برو خاصة مع التشابه الكبير بين الهاتفين من ناحية حجم الشاشة ولذلك نقدم خلال السطور التالية أبرز الفروق بين هاتفي آبل آيفون 13 وهاتف آبل آيفون 13 برو وهل يستحق الفارق السعري.

 

الفروق بين آيفون 13 و13 برو

وتعد أهم أبرز الاختلافات هي المتمثلة في الكاميرا حيث يأتي آيفون 13 برو ماكس بكاميرا ثلاثية العدسات بينما يكتفي آيفون 13 بكاميرا ثنائية العدسة كما استخدمت آبل هذا العام شاشة جديدة في آيفون 13 برو، وتدعم الشاشة الجديدة تقنية Promotion. 

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يأتي الهاتفان بشاشة بحجم 6.1 بوصة مصنعة بتقنية Super Retina XDR من آبل، وهي تعتبر نسخة آبل من شاشات OLED كما يقدم الهاتفين دقة العرض نفسها وهي 2532×1170 بيكسل، وذلك يعني 460 بيكسل في البوصة الواحدة كما يقدم آيفون 13 برو معدل سطوع أعلى قليلًا من آيفون 13، حيث يصل إلى 1000 نقطة إضاءة بدلًا من 800 في آيفون 13 ولكن بدلًا من الاعتماد على معدل 60 هرتز لتحديث الشاشة، فإن آيفون 13 برو يأتي بمعدل تحديث 120 هرتز وتسمح تقنية Promotion التي يعتمد عليها نموذج برو للشاشة بالتكيف مع معدل التحديث الذي يحتاجه المستخدم. 

ولذلك يتم ملاحظة  أن معدل التحديث يزداد ليصل إلى 120 هرتز عند مشاهدة مقاطع الفيديو أو اللعب عبر الهاتف أو حتى تصفح الهاتف ولكن ينخفض معدل التحديث عند الوقوف  لمشاهدة صورة ثابتة أو قراءة مقال ما، مع إمكانية الشاشة الإنخفاض حتى 10 هرتز مما يزيد الشعور بأن التحكم في الهاتف سهل وسلس دون استهلاك الكثير من البطارية.

وفي المقابل فإن هاتف آيفون 13 تعمل شاشته بمعدل تحديث 60 هرتز ثابتة لا يمكن أن تنخفض في المقابل تدعم شاشة الهاتفين  عدد من التقنيات بدون فرق بين آيفون 13 و13 برو وهي تقنية True Tone لضبط ألوان الشاشة Haptic Touch من أجل ردة فعل الضغط المستمر على الشاشة وتقنية HDR لعرض المحتوى بوضوح عالي التصميم كما لم يختلف التصميم كثيرًا بين هاتف آيفون 13 ونموذج برو، حيث يعتمد كلا الهاتفين على حجم 6.1 بوصة للشاشة ولكن يظهر الاختلاف واضحًا من ناحية اللون والكاميرا، حيث تأتي كاميرا آيفون 13 برو ثلاثية العدسة بدلًا من العدسة الثنائية في آيفون 13 ويعتمد الجهازين أيضًا على تصميم نتوء الكاميرا الأمامية المخفض، حيث تم تصغيره بنسبة 20٪ عن الإصدارات القديمة. 

ويعتمد كلا الجهازين على معالج A15 Bionic الجديد من آبل، وهو يقدم 6 أنوية للمعالج المركزي مع محرك عصبي مزود ب 16 نواة من أجل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ويظهر الاختلاف من ناحية المعالج بين الهاتفين في أنوية المعالج الرسومي، حيث يأتي آيفون 13 برو مع 5 أنوية للمعالج الرسومي بدلًا من 4 أنوية في آيفون 13.

 

أبرز اختلافات الكاميرا 

وتعد  الكاميرا الفرق الأوضح والأكبر بين جهازي آيفون، حيث يأتي النموذج الإحترافي بكاميرا ثلاثية العدسة مقارنةً بكاميرا ثنائية في النموذج المعتاد وتعمل العدسة الإضافية في نموذج برو كعدسة تقريب بصري لمحبي أسلوب ماكرو في التصوير، ولكن يأتي الهاتفين بعدسة واسعة الزاوية ويمتلك هاتف آيفون 13 مستشعر LiDAR من أجل تقنيات الواقع المعزز واستخدامتها المختلفة، ولكن لا يتم استخدام هذا المستشعر كثيرًا في الأوقات الحالية ومن ناحية تصوير الفيديو فإن الهاتفين يستطيعان التقاط الفيديو بدقات متقاربة، وكلاهما يدعم الوضع السينمائي من أجل تعديل الفيديو والتركيز فيه. 

 

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