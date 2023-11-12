هيئة الرقابة النووية تعقد أول ورشة تدريبية في محافظة الأقصر
عقد الدكتور محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر لقاء تحضيريا مع ممثل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ومسؤول أول التواصل الاستراتيجي بالهيئة رامي عفيفي وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين مكتبة مصر العامة وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والأستاذ الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
وعقد ممثل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ومسؤول أول التواصل الاستراتيجي بالهيئة الاستاذ رامي عفيفي، ورشه تدريبيه لفريق عمل مكتبة مصر العامه، ليكونوا قادة للهيئة وذراع إقليمي للتواصل مع جمهور محافظة الاقصر،مشيرًا إلي أن محافظة الأقصر هي أول محافظة علي مستوي الجمهورية تنطلق منها فاعليات الهيئة.
كما أنه تم الاتفاق علي توجيه دعوات من خلال مكتبة مصر العامه لمديرية التربيه والتعليم بالأقصر لترشيح عدد من الطلبه والطالبات ذوي الموهبه في الرسم للمشاركه في مسابقة للرسم تنظمها الرقابة النووية وتشرف عليها مكتبة مصر العامه.
كما وجه اللقاء إلى ضرورة التحرك لعمل لقاءات توعوية من خلال المكتبه المتنقلة للمدارس لتوضيح رؤية الهيئه ورغبتها في بناء جيل علي وعي ودرايه بأهميه الرقابة النووية والاشعاعيه.
و تمت الإشارة الي عقد ندوه موسعه يتم فيها دعوة أساتذة الرسم والطلبة المرشحين للمسابقه، بالإضافة الي أنه تم اختيار ١٣ طفل لتمثيل المكتبه بالمسابقة.
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