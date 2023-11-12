الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

تجميل الميادين والإهتمام بالمظهر الحضارى لواحة بلاط بالوادي الجديد (صور)

تطوير ميادين بلاط،
تطوير ميادين بلاط، ڤيتو

 تابع سلامة على محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، بمحافظة الوادي الجديد، عمليات تجميل الميادين والمداخل بالمركز والعمل على ظهور المركز بالمظهر الحضارى المشرف أمام الأهالي، وضيوف المركز.

 وأكد رئيس مركز ومدينة بلاط، على رؤساء القرى بالإهتمام بمداخل القري وتجميلها وتقليم الأشجار وخروجها بالمظهر المشرف. 

 وأوضح أنه يجري تنفيذ حملة لتجميل ونظافة الشوارع والميادين بنطاق المركز حيث تم البدء برفع كفاءة الميادين العامة بطلاء الأسوار وتنظيف وصيانة كشافات الإنارة وطلاء البلدورات وذلك بالتنسيق مع جهاز التجميل والنظافة، لافتا إلى استمرار الحملات ومتابعتها بصفة دورية للحفاظ على ما تنفيذه من أعمال تجميل وتطوير على أن يتم استكمال الأعمال تباعًا.  

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وأكد رئيس مركز الداخلة إنه بناءً على تكليفات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتكثيف أعمال النظافة والتجميل يجري تنفيذ حملات مكثفة بنطاق المركز، لافتا إلى تنفيذ حملات دورية على بعض الأماكن بنطاق المركز، بالإضافة إلى كافة الميادين، لإعادة الوجه الحضارى للشوارع والميادين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين فى القطاعات المختلفة.  

ومن جانبه أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، على تكثيف حملات التجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن المحافظة.  

ولفت إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ خطط المحافظة الموضوعة مسبقًا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات وتحسين المظهر الجمالى لاحياء ومراكز المحافظة وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية للدولة وبالتنسيق بين كافة الجهات المعنية كل فى نطاق عمله.

وطالب محافظ الوادى الجديد من رؤساء المراكز والمدن بضرورة تعظيم موارد المحافظة من خلال استغلال كافة امكانياتها الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع على الوادي الجديد ومواطنيها.

 

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