الإثنين 13 نوفمبر 2023
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اقتصاد

اتحاد الغرف ينظم منتدى الأعمال "مصر - الجزائر 2023"، غدا

أحمد الوكيل رئيس
أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فيتو

ينظم الاتحاد العام للعرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، صباح غدًا الثلاثاء الموافق 13 نوفمبر 2023، منتدى الأعمال «مصر - الجزائر 2023 »، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

انطلاق منتدى الأعمال المصري الجزائري في إطار بناء آلية للتعاون الاقتصادي

ينظم منتدي الأعمال المصري الجزائري في إطار بناء آلية للتعاون الاقتصادي بين مصر والجزائر، وتنطلق الفعاليات بحضور وزراء التجارة والصناعة من الجانبين، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الجزائري برئاسة أحمد السويدي.

بحث سبل زيادة التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري بين مصر والجزائر

ويبحث منتدى مصر الجزائر 2023 سبل زيادة التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري بين الجانبين في المجالات كافة، في إطار اللقاءات الثنائية التي ستتم بين المشاركين خلال فعاليات المنتدى.

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الوفد الجزائري يضم رؤساء ومسئولي نحو 125 شركة 

يشار إلى أن الوفد الجزائري يضم رؤساء ومسئولي نحو 125 شركة يمثلون جميع القطاعات التجارية والصناعية والخدمية في مجالات عدة،  على رأسها المنتجات الزراعية والغذائية، التي تشمل إنتاج بذور البطاطس والأشجار، وإنتاج تربية الأحياء البحرية واللحوم والدواجن.

تخصصات المشاركين ضمن الوفد الجزائري خلال منتدى الأعمال المشترك

كما يضم الوفد الجزائري مسئولين عن شركات توزيع المواد الغذائية، وصناعة التعبئة والتغليف الزراعية، إضافة إلى المشروبات والطعام،  وصناعة السيارات، وتشغيل المعادن، وزيوت التشحيم، وتصنيع الأسمنت، ومواد البناء، والبلاستيك والكرتون.

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اتحاد الغرف: استقرار السياسات الضريبية يسهم فى تحفيز الاستثمار

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اتحاد الغرف التجارية: رغبة الشركات اليابانية في ضخ استثمارات يؤكد الثقة بالاقتصاد الوطني

اتحاد الغرف التجارية يشارك بجناح مميز في معرض التجارة البينية الأفريقية

على صعيد آخر، يشارك الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، بجناح مميز في معرض التجارة البينية الأفريقية، التي تستضيفه مصر خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري.

تعزيز التجارة البينية والاستثمار بين مصر ودول القارة

وأشار الاتحاد العام للغرف أن مشاركته في فعاليات معرض التجارة البينية الأفريقية، يأتي في إطار حرص الدولة والاتحاد على دعم وتكاتف  الدول الأفريقية كافة، بهدف تعزيز التجارة البينية والاستثمار بين مصر ودول القارة، وفى ضوء الإعدادات الحالية لاستضافة مصر لفعاليات الدورة الثالثة لمعرض التجارة البينية الأفريقية.

اتحاد الغرف يدعو منتسبيه للمشاركة في جناحه بالمعرض

ودعى اتحاد الغرف التجارية؛ منتسبيه  من تجار وصناع ومقدمي خدمات، للمشاركة في جناحه المميز بمعرض التجارة البينية الأفريقية، بهدف تنشيط ودعم التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وذلك من خلال توفير منصة تجارية لعرض السلع والخدمات المختلفة،فضلًا عن  العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري.

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