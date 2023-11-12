"هيه أبويا اتحرق" أشهر إيفيهاته.. يونس شلبي مغامرة فنية..تألق مسرحيًا وسينمائيًا وتليفزيونيًا..ومضاعفات السكر أنهت حياته

يونس شلبى، فنان كوميدى تميز بالبساطة والتلقائية عرفه الجمهور من خلال مدرسة المشاغبين ولازمته عبارات: “إنجليزى ده يامرسى؟ ، من خلال دور عاطف السكري في مسرحية العيال كبرت، ومن قبلها: ”هيه أبويا اتحرق" في مسرحية مدرسة المشاغبين، وهو كوميديان خفيف الظل من الطراز الأول دخل قلوب الجماهير من أوسع الأبواب لشخصيته المضحكة وأدائه المميز الفريد.

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تخرج الفنان الراحل يونس شلبى في معهد الفنون المسرحية وتقابل مع الفنانين الذين سبقوه في الشهرة مثل حسن مصطفى وعادل إمام وسعيد صالح وأحمد زكي وهادي الجيار.

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مدرسة المشاغبين كانت البداية

في مثل هذا اليوم 12 نوفمبر عام 2007 رحل الفنان الضاحك يونس شلبى الذى بدأ ظهوره في المسرحية الشهيرة مدرسة المشاغبين كوجه جديد في دور الطالب “اللى مابيجمعش ابن الناظر وهو يقول إنجليزى ده يامرسى، أبويا اتحرق”، واستطاع خلال فترة قصيرة أن يتربع على قلوب المصريين تاركا البسمة على وجوههم من خلال تقديمه العديد من الأعمال الكوميدية التي ما زالت تضحكنا حتى اليوم منها العيال كبرت، قصة الحى الغربى، الصول والحرامى، فلاح في مدرسة البنات، حاول تفهم ياذكى.

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وكانت أمنيته تقديم عمل مسرحى “يفطس من الضحك” ـ كما يقول ـ تجمع بين الضحك والتراجيديا .

الفنان يونس شلبى

ولد الفنان يونس شلبى عام 1941 وكان والده تاجرا كبيرا فى بورصة القطن وفرح فرحا كبيرا بمولد ابنه يونس فقد سبقه ابنتان لكن لم تكتمل سعادة الأب بابنه وخسر أمواله فى البورصة ومات حزنا، فتربى يونس يتيما مع أمه وشقيقتيه وعمره لا يزيد عن ثلاث سنوات، تخرج في كلية التجارة واضطر للعمل فى فترة الدراسة موظفا للحسابات بمستشفى أبو الريش لينفق على نفسه ويعين والدته على أعباء الحياة.

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جمع بين دراسة التجارة والتمثيل

منذ بداياته كان يسعى ليصنف على أنه ممثل كوميدى؛ لذلك شارك يونس شلبى فى العديد من الأفلام الكوميدية لكنه لم يتخل أيضا عن الأفلام التراجيدية أضاف بها نكهة من الكوميديا السوداء على أعماله، رشحه الفنان صلاح السعدنى للمخرج جلال الشرقاوى لتقديم دور منصور فى مدرسة المشاغبين فكانت الانطلاقة الحقيقية التى عرفه من خلاله الجمهور.

التحق في البداية بكلية التجارة جامعة عين شمس، واضطر للعمل خلال فترة دراسته الجامعية فى الحسابات بمستشفى أبو الريش لينفق على نفسه ويساعد والدته على أعباء الحياة.

الفنان يونس شلبى

حيرم، الواد منصور المشاغب ابن الناظر، بوجى، الدكاترة.. يونس شلبى الكوميديان غير التقليدي، قدم أدوارا كوميدية متميزة مازالت عالقة في الأذهان سواء في المسرح أو السينما أو التليفزيون إلا أن المخرجين حصروه فى نفس الأدوار التى قدمها فى المسرح وهى أدوار البسيط والغبى والابله فى مسرحيات: مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، حاول تفهم ياذكى، فلاح فى مدرسة البنات والصول والحرامى وغيرها.

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المسرح كل حياتى

وعن عشق يونس شلبى للتمثيل على المسرح قال: المسرح هو حياتى، أحببت المسرح منذ كنت طفلا في المدرسة وكنت في فريق التمثيل في الإعدادى والثانوى، فالمسرح هو حياتى لكنه الآن فقد قيمته ثم جاءت مرحلة معهد الفنون المسرحية حيث التقيت بأستاذى الفنان نبيل الألفى الذى وقف بجانبى حتى أنه كان يشاركني في مسرحياته وأنا مازلت طالبا فقدمت معه مسرحية " الغول" في بطولة جماعية، لتأتى بعدها مرحلة مسرحية مدرسة المشاغبين وأنا بالسنة الرابعة بالمعهد، وكانت فاتحة خير على وعلى كل زملائى المشاغبين.

يونس بين نجوم مدرسة المشاغبين

وفى تعليق للفنان يونس شلبى على أصحاب الفضل عليه قال: أدين بالفضل إلى الممثل القدير صلاح السعدنى حيث رشحنى للمخرج جلال الشرقاوى وقال له وقتها: شاهدت ممثل فى مسرح الجيب مشواره جيد وأداؤه مميز، وما أن ذكر اسمى حتى قال له الشرقاوى: إنه تلميذى بالمعهد، فكان فاتحة خير علي وعلى معظم زملائى الذين شاركونى فى المشاغبين.

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صفعة على الجبين

كانت أول أزماته مع المسرح صفعة على جبينه وجهها له المنتج سمير خفاجى بسبب اختلاف في وجهات النظر أثناء مسرحية " زقاق المدق " وحدث شجار أدى إلى صفعه مما أصاب يونس بأزمة نفسية عنيفة لجأ بعدها الى نقابة الممثلين.

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بعد نجاحه في المسرح أصاب الحركة المسرحية التراجع وقلة المعروض واتجه يونس شلبى الى الدراما فشارك بادوار كوميدية فى العديد من المسلسلات بلغت 25 مسلسلا منها: دور حيرم الذى يعتبره أقرب الأدوار الى قلبه فى مسلسل "عيون " وكسبنا القضية، مطلوب عروسة، أحلام مؤجلة، والمسلسل الرمضانى الشهير بوجى وطمطم الذى قدمه طوال ست سنوات مع الفنانة هالة فاخر طوال 18 عاما.

أمير الظلام آخر المشوار

وبدأ مشوار السينما بأدوار ثانوية فى بعض الأفلام منها، العسكرى شبراوى عن قصة الدكتور يوسف ادريس وكانت أول أدواره الحقيقية التي ظهر فيها ككوميديان حين اختاره المخرج حسن الامام في دور بفيلم "بمبة كشر وبعدها أفلام وصلت إلى 70 فيلما منها: احنا بتوع الأتوبيس،، شفيقة ومتولى، مخيمر دايما جاهز، ريا وسكينة، رجل فى سجن النساء، نعيمة فاكهة محرمة،، المخبر، عليش دخل الجيش،الشاويش حسن، محطة الأنس، مغاورى في الكلية، سفاح كرموز، شفيقة ومتولى، وكانت آخر أفلامه " أمير الظلام " عام 2002 مع الفنان عادل امام.



فى عام 1995 ماتت أمه فكانت أكبر أزمة فى حياته، ويوم وفاتها صرخ، شرايينى ماتت معاك يا أمى، وفعلا بعدها تدهورت حالته الصحية والنفسية، وأصيب بجلطات فى القلب والمخ وأجرى عمليتين قلب مفتوح وأنفق مبالغ كبيرة على العلاج والعمليات، كانت النقابة تساعده لكن أغلب التكلفة كانت من ماله الخاص.

سمير صبرى وفرقته فى حفل زفاف يونس شلبى

في حفل زفافه طلب يونس شلبي من سعيد صالح ومن كل أصدقائه الفنانين الذين شاركوه مسرحية المشاغبين وأفلامه السينمائية عدم الحضور، وكان صريحا معهم في إعلان السبب. حيث قال لهم إن الحفل بسيط وإمكانياته على قد عدد قليل من المدعوين وهم أقاربه وأقارب العروسة خاصة وأن إمكانياته كانت لا تزال في البداية، إضافة إلى أنه يريد إقامة حفل زفاف بسيط بدون مطربين، أو حفلات رقص أو غيره، ولكن سعيد صالح رفض الطلب وفوجئ يونس شلبي بزميله يدخل قاعة الحفل ومعه عشرات الزملاء من الفنانين ومعهم فرقة سمير صبرى الغنائية، وعندما شاهدهم يونس شلبي شعر بصدمة كبيرة.

معاناة مع المرض

أصيب يونس شلبى بمرض السكر وهو في الثلاثين من عمره وأصيب بمضاعفات السكر غرغرينة في إصبع قدمه استدعت البتر، وزرع شرايين في ساقيه، وتوالت المتاعب والمعاناة مع جلطات القلب وعملية القلب المفتوح التي استنزفت موارده فعاش ظروفا مادية صعبة مع أطفاله الستة ـ 5 بنات وولد ـ حتى فارق صانع البهجة الحياة، بعد إجراء أكثر من عملية جراحية بالقلب عام 2007.

أرملة الفنان يونس شلبى

وعن معاناته مع المرض قالت أرملته في تصريحات صحفية سابقة: "يونس كان بيعانى من مرض السكر وعمره 30 سنة وفى عام 1994 أثناء عرض مسرحية فلاح فى مدرسة البنات بدأت تظهر عليه مضاعفات السكر فأصيب بغرغرينة فى إصبع قدمه، لذى تم بتره، وأزمات بسبب ضيق الشرايين، وأجرى أكثر من جراحة زرع شرايين فى ساقيه، ومنها جراحة فى لندن تكلفت 50 ألف دولار والمعاش كان لا يزيد عن 2500 جنيه.

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