السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزارة العمل: تسجيل وحصر جديد لعمالة غير منتظمة بالإسكندرية

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أعلنت وزارة العمل عن استكمال  مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية  من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، عمليات الحصر والتسجيل لعمالة غير منتظمة بمواقع العمل المختلفة.

منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية 

وذلك بشركة يونيتد انجينز نج للهندسة والمقاولات، وكذلك تنظيم زيارة لموقع المشروع الحالي " بالم هيلز "  الجارى تنفيذه فى الفترة الحالية، وذلك لشمول تلك الفئة ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية التى توفرها المديرية،وأيضًا تنظيم ندوة توعية للعمالة بمقر العمل حول كافة مستحقاتهم وحقوقهم التي كفلها لهم القانون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات المختلفة بالمحافظة لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها والتي تقدمها المديرية بشكل دورى للمسجلين في قواعد بياناتها.

Advertisements

مديرية العمل بالأسكندرية

وأوضح  محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية: جرى حصر عدد 41 عاملًا من موقع العمل وعنوانه وسط أبيس قطعة 9 حوض بحيرة مريوط - بمحرم بك، ومشيرًا إلى أن ذلك يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعايتها صحيًا واجتماعيًا ضمن مبادرة حياة كريمة لجميع العمال، حيث قامت المديرية بتشكيل لجنة تقوم بحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة  تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية المتوفرة.

حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة 

 ونوه إلى أن المديرية مستمرة في أعمالها لحصر وتسجيل تلك الفئة وتغطيتها ضمن المنظومة الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لذلك لحمايتهم من المخاطر اليومية التي يتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة، وذلك من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وإدارة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرعاية الصحية والاجتماعية العمالة غير المنتظمة تسجيل العمالة غير المنتظمة حصر العمالة غير المنتظمة محافظة الإسكندرية وزير العمل حسن شحاتة وزير العمل وزارة العمل

مواد متعلقة

وزارة العمل تنظم ملتقى للسلامة والصحة المهنية في المنوفية

وزارة العمل: حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة بشركة استثمار بالإسماعيلية

وزارة العمل تعلن عن ملتقى توظيف يوفر فرص عمل لشباب أسوان

وزارة العمل: توعية العمال بمنشآت الوادي الجديد بالمشاركة الانتخابية

الأكثر قراءة

تعرف على أجر بيومي فؤاد عن مشاركته في مسرحية تطبق الشروط والأحكام بموسم الرياض

تصرف غريب من كريستيانو رونالدو تجاه تركي آل الشيخ يثير التعجب (فيديو)

تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس الأهلي

بدء توافد المشاركين لمقر القمة العربية الإسلامية بالرياض

الأهلى، إنجاز تاريخي جديد للقلعة الحمراء

كريستو يقترب من الرحيل عن الأهلي في يناير

الرئيس الإيراني: قرار حاسم بشأن قضية فلسطين خلال القمة العربية الإسلامية في الرياض

الرئيس السيسي يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية

Advertisements

منوعات

المزيد

لأول مرة في العالم، نجاح عملية زرع عين كاملة

معجون أسنان لعلاج حساسية الفول السوداني

عمرها 94 عاما، تكشف أسرار الحياة الطويلة

حيلة ميجان لإبعاد الأنظار عن خلافاتها مع الأمير هاري

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 11-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 11-11-2023

أسعار السكر اليوم السبت 11-11-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج لعام 2024 فى المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل صيغ الحمد الواردة في الكتاب والسنة

10 أدعية لسداد الدين وسعة الرزق

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 11 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية