الأحد 12 نوفمبر 2023
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رياضة

موعد مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

موعد مباراة ليفربول
موعد مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الانجليزي،فيتو

 يلتقي فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوف المصري محمد صلاح مع نظيره برينتفورد علي ملعب "الأنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من  بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

ويسعى ليفربول إلى الفوز من أجل تعويض تعادله في الجولة الماضية ضد لوتون تاون، بنتيجة 1-1 والتقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بينما يمتلك برينتفورد 16 نقطة في المركز التاسع.

 

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد 

 من المقرر أن تنطلق  مباراة ليفربول وبرينتفورد في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية.

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القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد

وتذاع مباراة ليفربول وبرينتفورد عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

نتائج الجولة الـ 11 للدوري الإنجليزي

فولهام 0-1 مانشستر يونايتد

برينتفورد 3-2 وست هام يونايتد

بيرنلي 0-2 كريستال بالاس

إيفرتون 1-1 برايتون

مانشستر سيتي 6-1 بورنموث

شيفيلد يونايتد 2-1 وولفرهامبتون

نيوكاسل يونايتد 1-0 آرسنال

نوتينجهام فورست 2-0 أستون فيلا

لوتون تاون 1-1 ليفربول

توتنهام 1-4 تشيلسي  

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ12 

1- مانشستر سيتي 27 نقطة
2- توتنهام هوتسبير 26 نقطة
3- ليفربول 24 نقطة
4- آرسنال 24 نقطة
5- أستون فيلا 22 نقطة
6- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة
7- برايتون 18 نقطة
8- مانشستر يونايتد 18 نقطة
9- برينتفورد 16 نقطة
10- تشيلسي 15 نقطة
11- كريستال بالاس 15 نقطة
12- وست هام يونايتد 14 نقطة
13- نوتينغهام فورست 13 نقطة
14- وولفرهامبتون 12 نقطة
15- فولهام 12  نقطة
16- إيفرتون 11 نقطة
17- لوتون تاون 6 نقاط
18- بورنموث 6 نقاط
19- بيرنلي 4 نقاط
20- شيفيلد يونايتد 4 نقاط

وفاز محمد صلاح، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج)، ليحقق اللاعب الجائزة للمرة الخامسة في تاريخه، وبعد عامين من الغياب.

 

محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

وجاء ذلك بعد تسجيله لخمسة أهداف في ثلاث مباريات في البطولة الإنجليزية.

ونال مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، آنج بوستيكوجلو، اليوم الجمعة جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر.

مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي 


ويواصل "السبيرز" تحت قيادة بوستيكوجلو مشواره الملفت في البريميرليج هذا الموسم إذ يتموقع حاليًا في المركز الثاني برصيد 26 نقطة بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدّر.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يفوز بها مدرب توتنهام بجائزة أفضل مدرب في الشهر بالبريميرليج.

وحقق توتنهام خلال شهر أكتوبر 3 انتصارات من 3 مباريات خاضها في المسابقة المحلية. 

مواعيد مباريات اليوم الأحد، وأبرزها مباراة ليفربول وبرينتفورد وصن داونز ضد الوداد

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

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