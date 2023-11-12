مواعيد مباريات اليوم الأحد، وأبرزها مباراة ليفربول وبرينتفورد وصن داونز ضد الوداد

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 العديد من المباريات في مختلف ملاعب ودوريات العالم وفي مقدمتها مباراة ليفربول مع برينتفورد بالدوري الإنجليزي ومواجهة صن داونز ضد الوداد المغربي فى نهائي الدوري الإفريقي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليفربول وبرينتفورد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

أستون فيلا وفولهام – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

برايتون وشيفيلد يونايتد – الساعة 4 عصرا

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وست هام ونوتينجهام فورست – الساعة 4 عصرا

تشيلسي ومانشستر سيتي – الساعة 6:30 على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

برشلونة وديبورتيفو ألافيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

إشبيلية وريال بيتيس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد وفياريال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإفريقي والقنوات الناقلة

صن داونز والوداد المغربي – الساعة 3 عصرا على قناة ON Time Sports 2 HD

مواعيد مباريات كأس العالم تحت 17 سنة والقنوات الناقلة

فنزويلا ونيوزيلندا – الساعة 11 صباحا على قناة beIN Sports HD

فرنسا وبوركينا فاسو – الساعة 11 صباحا على قناة 5 beIN Sports HD

المكسيك وألمانيا – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية – الساعة 2 ظهرا على قناة 5 beIN Sports HD

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



نابولي وإمبولي – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports Premium 1

أودينيزي وأتالانتا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports Premium 1

فيورنتينا وبولونيا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports Premium 2

لاتسيو وروما – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports Premium 1

انتر ميلان وفروسينوني – الساعة 9:45 على قناة AD Sports Premium 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة



باير ليفركوزن ويونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

فيردر بريمن وآينتراخت فرانكفورت – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

لايبزيج وفرايبورج – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ليل وتولوز – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 8

كليرمون فوت 63 ولوريان – الساعة 4 عصرا

ميتز ونانت – الساعة 4 عصرا

رين وليون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

لانس ومارسيليا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري التركي

بينديك سبور وسامسون سبور – الساعة 12:30 ظهرا

تشايكور ريزا سبور واسطنبول سبور – الساعة 3 عصرا

بشكتاش وإسطنبول باشاك شهير – الساعة 3 عصرا

أضنة ديمرسبور وفناربخشة – الساعة 6 مساء



مواعيد مباريات كأس قطر والقنوات الناقلة

الوكرة وقطر – الساعة 4:30 عصرا على قناة الكأس القطرية

الشمال والريان – الساعة 6:30 مساء على قناة الكأس القطرية