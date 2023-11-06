تفاصيل وقوع الهضبة في فخ الشائعات بسبب غزة

يعد الفنان عمرو دياب واحدا من أهم فناني مصر والوطن العربي، الذين استغلوا شهرتهم الكبيرة وحرصوا على دعم الشعب الفلسطيني في ظل الأحداث الصعبة التي تعيشها غزة من انتهاكات وقصف مستمر من قبل جيش الاحتلال.

ووقع الهضبة في فخ الشائعات وإثارة الجدل من جديد وكانت القضية الفلسطنية “كلمة السر”، حيث أنه تفاجأ بانتشار أنباء تزعم فسخ تعاقده مع شركة مياه غازية شهيرة وتحمله الشرط الجزائي نظرا لتراجعه عن عمل الحملة الإعلانية الخاص بالشركة، برغم تعاونهم الكبير علي مدار السنوات الماضية وذلك بسبب الأحداث الصعبة التي تعيشها غزة خلال هذه الفترة.

وبحسب الأنباء المتداولة فأن الهضبة تراجع عن تصوير الحملة الدعائية الخاصة بالشركة، والتي كان من المفترض طرحها في شهر ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى عدم وجوده ضمن الحملة الإعلانية هذا العام ، وتحمله قيمة الشرط الجزائي.

وحتى الآن لا صحة للأخبار المتداولة بفسخ عمرو دياب لتعاقده للدعاية لشركة المياه الغازية الشهيرة والصواب أنه أجل كل حفلاته وامتنع عن إحياء الأفراح بشكل كامل وتعاقداته هذه الفترة احتراما لشهداء غزة.

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وكان أكد الفنان عمرو دياب تأجيل حفله في مدينة دبي بدولة الإمارات والذي كان مقررا في وقت سابق، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وكتب عمرو دياب في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: “بسبب الأحداث المؤسفة التي تشهدها غزة، تم تأجيل حفل عمرو دياب في كوكا كولا أرينا حتى إشعار آخر. قلوبنا مع شعب فلسطين، ونقف معهم خلال هذه الأوقات الصعبة”.

وكانت الشركة المنظمة للحفل أعلنت في وقت سابق أن الحفل تم تأجيله لأجل غير مسمى، حيث كان مقررا إقامته يوم الجمعة 20 أكتوبر الماضي في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

حفل عمرو دياب في دبي

ونشرت الشركة المنظمة للحفل بيانا جاء فيه: "سنقوم في الأيام القادمة بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بما في ذلك إدارات الفنانين ومنظمي الحفلات من أجل اختيار تواريخ جديدة للحفلات.. ستظل التذاكر التي تم شراؤها للتواريخ الأصلية.. وسنقوم بمشاركة المزيد من المعلومات حول سياسة نقل التذاكر وخيارات استرداد المبلغ في وقت قريب".

عمرو دياب يدعم الشعب الفلسطيني

وكان عمرو دياب قرر في وقت سابق التبرع بخمسة ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية في إطار مساعيها لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.

ووجه الفنان عمرو دياب شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الإنسانية على مدار الساعة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

عمرو دياب

وأقدم الهضبة على تغيير كافة صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستبدالها جميعا بصورة العلم الفلسطيني في إعلان واضح لتضامنه مع الشعب الفلسطيني، وسط تفاعل وتأييد شعبي كبير.