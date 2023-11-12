المصارع الممثل في الطريق إلى البيت الأبيض، الشعب يريد "ذا روك"

أنباء عديدة حول نية الممثل الأمريكي دواين جونسون، للترشح إلى منصب رئيس الولايات المتحدة.. هذه الأنباء لم تعد مجرد شائعات، خاصة بعد تصريح جديد كشف فيه، عن تواصل العديد من الأحزاب السياسية الأمريكية معه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك خلال حلوله ضيفًا ضمن الحلقة الأولى من بودكاست "ماذا الآن" مع الإعلامي الأمريكي ترايفور نواه، ونقلت تفاصيله صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

اتصالات وزيارات سياسية

وفي الحوار، أشار دواين جونسون الملقب بــ "ذا روك" إلى أنه في نهاية 2022، تلقى مجموعة اتصالات وزيارات سياسية، "تجس النبض" حول نيته الترشح لرئاسة البلاد وطرحوا عليه أفكارًا وأبحاثًا مهمة تتماهى مع فكرته التي تتمحور حول رغبته في "توحيد" أمريكا.

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وأكد أن تواصل الأحزاب السياسية معه جاء استنادًا على رأي الجمهور، بعد نتيجة استطلاع رأي أجرته في 2021 شركة Piplsay، كشف أن 46% من الأمريكيين سينتخبون جونسون في حال ترشح لهذا المنصب.. بالمقابل، رفض الكشف عن أسماء الأحزاب السياسية التي تواصلت معه.

"شرف عظيم"

وفي البودكاست علّق جونسون (51 عامًا) على الاستطلاع معتبرًا بأنه "شرف عظيم" اختياره من قبل الشعب، كما لم يخف شعوره بأن نتيجة الاستطلاع دفعته إلى التفكير جديًا بهذه الخطوة، التي وصفها بأنها ستكون "بمثابة وسام على صدره في حال وصل إلى سدة رئاسة الإدارة الأمريكية، وأحسن قيادة بلده".

وكان المصارع الذي تحول إلى ممثل، قد ناقش سابقًا احتمال دخوله الساحة السياسية.. فهذه ليست المرة الأولى التي يصل اسم جونسون إلى دوائر القرار الأمريكي، حيث تردد هذا الاسم أكثر من مرة في المواسم الانتخابية الأخيرة، بعدما طُرح عليه الأمر عام 2017، وكان جوابه التفكير 100% لكنه في نهاية المطاف فضل البقاء في عالم هوليوود.

الرئيس الموحّد

وطرح اسمه مجددًا اسمه عام 2021 بأنه قد يكون الرئيس الموحّد للبلاد، حيث تحدث في حينها إلى صحيفة "صانداي توداي" عن حلمه بـ"توحيد بلادنا، وتنفيذ رغبة الناس إذا كانوا يطمحون إلى الوحدة الأمريكية الوطنية".

ورغم ذلك، لا يزال نجم "فاست إكس" Fast X يرفض الكشف عن الحزب الذي سيمثله في حال قرر دخول المعترك السياسي.. بالمقابل، اعتبر أن المناصب السياسية لم تكن ولا لمرة واحدة هدفًا يصبو إليه.

من المصارعة إلى السينما

وللاطلاع على حياة دواين جونسون، وانتقاله من عالم المصارعة إلى السينما، وقد يصل إلى الرئاسة في العام 2032، يمكن متابعة Young Rock الكوميدي، وهو من تأليف جونسون بالتعاون مع مؤلفين آخرين.

وقد تم بثه على قناة NBC في الفترة من 16 فبراير 2021، وتم التمديد له موسمًا ثانيًا عُرض في 24 فبراير 2023، وحقق الكثير من المشاهدات، حتى أن منصة بيكوك اشترت حقوق عرضه الخاص.

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