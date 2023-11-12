اليوم، الذكرى الـ 98 لميلاد نور الدمرداش ملك الفيديو

نور الدمرداش، مخرج وممثل مصري من الزمن الجميل، أحد أهم صناع الدراما قام بإخراج ما يقرب من مائة عمل فني وقدم أكثر من خمسين دورا تمثيليا في السينما والتليفزيون، بدأ نشاطه الفني عام 1956 ولقب بملك الفيديو، عمل مراقبا عاما للتمثيليات ثم مراقبا عاما للبرامج الفنية ورئيس القناة الأولى ثم نائب رئيس التليفزيون، ورحل عام 1994.



ولد المخرج الفنان نور الدمرداش بمدينة طنطا في مثل هذا اليوم عام 1925، وارتبط بالمسرح المدرسي ممثلا ومخرجا منذ صغره، لكن رفضت أسرته عمله في الفن في البداية، تخرج في كلية التجارة والتحق بمعهد الفنون المسرحية قسم الإخراج، وبعد ثماني سنوات من تخرجه قدم أول أعماله السينمائية في فيلم "ثمن الحرية" عام 1964 تبعه أربعة أفلام أخرى هي: موسيقى وجاسوسية، الدخيل، الشهم والطماع، بعد العذاب والانتقام.

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السقوط في بئر سبع آخر المطاف

اتجه نور الدمرداش إلى التليفزيون بعد ظهوره ليقدم مسلسلات تعتبر علامات بارزة في تاريخ الدراما المصرية منها مسلسلات "الرحيل، الضحية، لا تطفئ الشمس، موسيقى وجاسوسية، بعد العذاب والانتـقام، هارب من الأيام، رفاعة الطهطاوي، أنا وأنت وبابا في المشمش”، وكان “السقوط في بئر سبع” هو آخر أعماله التي لم يكملها حيث توفي قبل أن ينتهي من تصوير بقية حلقاته.

ممثل صغير في شارع الحب

من الأدوار التمثيلية للمخرج الفنان نور الدمرداش في أفلام شارع الحب، صغيرة على الحب، السبع بنات، الاتحاد النسائي، جريمة لم تكتمل، البقية تأتي، دق على بابي، حبيبي الذي لا أعرفه، عودة الروح، المولد، ليلة العيد، البنات شربات، العقل زينة، وغيرها.

المخرج نور الدمرداش، فيتو

عمل نور الدمرداش في البداية مع فرقة زكي طليمات المسرحية، ثم شارك في أدوار صغيرة في السينما، فظهر في أفلام: ليلة العيد، المليونير، ورد الغرام، واتجه إلى الإخراج بجوار التمثيل، فقدم للمسرح مسرحية "خميس الحادي عشر"، "أنا عايزة مليونير، والحب لما يفرقع، كما أخرج للتلفزيون مسرحيات “السبنسة، وأنا وهو وهي”.



اكتشف المخرج نور الدمرداش مجموعة كبيرة من الممثلين منهم محمود عبد العزيز في مسلسل كلاب الحراسة وعبد الله غيث في هارب من الأيام وممدوح عبد العليم في الجنة العذراء.

نور الدمرداش والعروس الجميلة كريمة مختار، فيتو

تعرف نور الدمرداش على الفنانة كريمة مختار أثناء دراسته بمعهد الفنون المسرحية كزميلة له وأثناء تسجيل المسلسل الإذاعي "عصابة اليد السوداء"، وقع في حبها وطلبها للزواج واستمر الزواج هادئا حتى رحيله ونتج عنه أربعة من الأبناء منهم شريف وأحمد وهبة والإعلامى معتز الدمرداش.

وجودة نعمة في حياة كريمة

وتعلق كريمة مختار على ارتباطها بـ نور الدمرداش في زيجة طويلة وتقول: تعرفت على نور الدمرداش في المعهد، ولم أتعامل معه وبعد ذلك كان زميل شقيقتي في الجامعة، وكان ضابطًا مجندا، وكانت تعجب به الفتيات، ويقولون عليه "الدونجوان"، ولذلك كنت أخاف منه، وكنت لا أنظر له ولا أفكر فيه، وكنت أهتم فقط بمجالي وعملي في الإذاعة، وأخاف من الزواج حتى لا يقف في طريق التمثيل، وبعد الزواج كان نور الدمرداش دايما بيقول لي رأيه في كل أعمالي، وكان وجوده نعمة في حياتي لأنه يشجعني ويدعمنى.



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