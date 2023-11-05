في ذكرى ميلاد معالي زايد.. اكتشفها نور الدمرداش وبدأت مشوارها في تلفزيون دبي.. وهذا الفيلم تسبب في طلاقها والحكم عليها بالسجن

معالى زايد، فنانة تلقائية صاحبة ملامح سمراء خمرية، خفيفة الظل، أجادت أدوار متعددة أشهرها أدوار المرأة القوية العنيدة، روحها مصرية أصيلة مما جعلها تحصل على الشهرة في فترة قصيرة وكانت دائما تقول "أنا فخورة أنني مصرية وأنتمي لهذا الشعب الأصيل الذي يصنع تاريخه بيده"، أدوارها متنوعة بين الكوميدى والتراجيدى، ورحلت مصابة بالاكتئاب والسرطان الذى علمت بحقيقته قبل الرحيل بأيام.



ولدت الفنانة معالى زايد فى مثل هذا اليوم 5 نوفمبر عام 1953، ورحلت في 10 نوفمبر 2014 ـ بحى السيدة زينب وبين الميلاد والرحيل 61 عاما، والدها كان لواء بالجيش المصرى من مجموعة الضباط الأحرار، وحدث يوم ولادة معالى أن أرسل أحد المجندين العاملين في خدمته بورقة إلى السجل لتسجيل اسم ابنته في مكتب الصحة، فسأل الموظف المجند عن اسم المولودة فقال العسكري “معالي الصاغ عبد الله المنباوي يا فندم” فسجل الموظف اسمها في الشهادة “معالي الصاغ عبد الله المنباوي” واستمر هذا الاسم معها ولم يتغير.

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معالى زايد

والدة معالى زايد هى الممثلة الكبيرة آمال زايد وخالتها الممثلة جمالات زايد وأبناء أخوالها السيناريست محسن زايد ومطيع زايد وابن خالتها الفنان هانى شاكر وغيرهم، تخرجت في كلية التربية الفنية ثم المعهد العالي للسينما عام 1975 حيث تخصصت وأبدعت فى فن البورتريه.

الليلة الموعودة كانت البداية



اكتشفها المخرج نور الدمرداش وكانت أولى خطواتها الفنية في تلفزيون دبي في مسلسل "الليلة الموعودة" مقابل أجر 75 جنيها، لتنطلق بعدها إلى النجومية في عالم السينما فقدمت 80 فيلما و6 مسرحيات و60 مسلسلا.

السادة الرجال وجائزة كبرى



ومن أهم أعمال معالي زايد السينمائية “عروسة وجوز عرسان، ولا مين شاف ولا مين دري، الحلال يكسب، الشقة من حق الزوجة، الأرملة والشيطان، وضاع العمر ياولدى، استغاثة من العالم الآخر، السكاكيني، السادة الرجال، البيضة والحجر، سيداتى آنساتى، الصرخة، كتيبة الإعدام، المتهمة، سمك لبن تمر هندى وغيرها.

حكم قاسى على أبو الدهب

تعرضت معالى زايد لأزمة كبرى في فيلم “أبو الدهب” من خلال دورها الذى تطلب قبلات وأحضان دافئة في مشاهد مع ممدوح وافى، ووقع الفيلم في أزمة مع الرقابة التي قامت بحذف مشاهد كثيرة منه واتهمت معالى بالتحريض على الفسق ونشر الرذيلة بمشاهد فاضحة وحكم عليها بالحبس ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة 5 آلاف جنيه.

كما تسبب أبو الدهب أيضا في وقوع الطلاق بين معالى زايد وزوجها الطبيب المشهور الذى لم يتحمل المناظر الجريئة في الفيلم وكانت النتيجة أن قام بضربها وقص شعرها مثل الرجال مما أصابها بحالة نفسية سيئة فترة طويلة.

معالى زايد وممدوح وافى



أما عن أعمالها الدرامية فتركت معالى زايد بصمة كبيرة في العديد من المسلسلات وهى ترى أن بداية شهرتها كانت في مسلسل " عيلة الدوغرى "، من بين أعمالها التليفزيونية: دموع في عيون وقحة، حضرة المتهم أبي، الدم والنار، الرجل الذي هوى،، بين القصرين، قصر الشوق، شفيقة ومتولى، الحاوي، عطفة خوخة، وكانت آخر مسلسلاتها قبل الرحيل مسلسل "موجة حارة " عام 2013.

كانت الفنانة معالى زايد تتعمق وتتعايش تماما في أداء أدوارها والويل لمن يجمعه بها مشهد عنف في أحد الأفلام وحدث أن عاشت في الدور ولقنت الفنانة صفية العمرى علقة ساخنة خلال مشهد مشاجرة جمعت بينهما في فيلم "أنا اللى قتلت الحنش" وقد دبر الفنان عادل امام خلافا حقيقيا بينهما في الاستديو مما أشعل فتيل الأزمة بين معالى وصفية نتج عنه تصوير مشهد ساخن انتهى بعلقة لصفية العمرى ونتج عنه أيضا خلاف كبير بينهما..

اثناء عقد قرانها على احد ازواجها

تزوجت معالي زايد مرتين الأولى من مهندس وانفصلت عنه وتزوجت بعدها من طبيب ولم تستمر هذه الزيجة طويلا، وانتهت بالانفصال، وكشفت فى أحد الحوارات التلفزيونية ان الزيجتان بمثابة: مقلب وشربته، امتنعت بعد ذلك عن الزواج نهائيا وقالت (انا لست فأر تجارب للرجل اخذت حظى من الزواج وكان سيئا والله لا يعطى الانسان كل شيء )

مشروع حب مع رافت الميهى

عاشت الفنانة معالي زايد بحسب تصريحاتها فى برنامج ساعة صفا قصة حب مع رأفت الميهي، كان من الممكن ان ترتبط به، لم تستمر تلك علاقة الود طويلًا، حيث حدث نزاع قضائي بين الطرفين بعدما شاركته فى شركة إنتاج وقد حدث خلاف مالي بينهم وصل إلى ساحات المحاكم.

كما حصلت معالى زايد على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم "السادة الرجال" من جمعية الفيلم عام 1987.

وصفت حكم الإخوان بالمصيبة الكبرى

كانت معالى زايد تملك أفكارا سياسية جريئة ففي ظل وجود الإخوان في الحكم وصفت الوضع السياسى فى مصر بـ"المصيبة الكبرى"، وقالت إن هذه أقل كلمة يمكن أن يوصف بها الوضع الذى تمر به البلاد حاليا كما أعلنت عن حزنها من خلال الفضائيات بسبب الأحوال التي آلت إليها مصر، مشيرة إلى أن عمليات التخوين والإدانة أصبحت تهدد الفنانين بشكل كبير، وأصبح الكثيرين متهمين بلا تهم، وأعلنت أنها تتمنى أن يكفل الدستور لها ولغيرها ولكل مبدع وفنان ومخترع وصاحب فكر حرية الإبداع التي يجب أن تكون حرية مسئولة.

كما اعترضت معالى زايد على الدستور الذي صدر في عهد الإخوان وقالت لا للدستور الذي تم سلقه في يومين ولا يخدم مصالح الناس، واستنكرت أن يطلب من محتاج شهادة فقر كى يتم علاجه على نفقة الدولة مثلا، وبسبب الأوضاع التي مرت بها البلاد أصيبت بالاكتئاب انتمت إلى حزب الكنبة وفضلت العزلة وأقامت مزرعة في طريق مصر الإسكندرية قامت على رعايتها، وبسبب هذه الآراء تعرضت معالى زايد عند إصابتها بالسرطان ورحيلها لشماتة الجماعة.

معالى زايد قبل الرحيل

هددت الفنانة معالى زايد أكثر من مرة بترك المجال الفني واعتزالها، وكما كشفت في برنامج الموهوبون في الأرض على التليفزيون العربى أنها حين قامت ببطولة فيلم "للحب قصة أخيرة" مع الفنان يحيى الفخراني تحولت بسببه للنيابة بتهمة نشر الفجور والإلحاد بسبب محاضر حررت ضدها، وتكرر هذا الموقف مرة أخرى بعد 13 عامًا في فيلم آخر" أبو الدهب "، وفي كل مرة تخرج معالي زايد من النيابة تؤكد أنها ستترك المجال الفني الذي يصور الفنان على أنه مجرم وهى تبرر أدوارها بان طبيعة التصوير السينمائى هي السبب.

اعتزال وعودة

وقالت معالي زايد انها تتعرض للأذى دون أن تسعى إليه، حيث أنها ردت في إحدى المرات على بلطجة من قبل أحد الأشخاص يُدعى "البرنس" في أحد شوارع وسط البلد، ونُشر عنها في الصحف في صباح الواقعة بأنها "الست اللبط المثيرة للمشكلات"، وقررت على أساسها اعتزال العمل الفني إلى أن تراجعت بعد ذلك.

خلل هرمونى وزيادة فى الوزن

كانت معالي مطالبة بأن تنفي أخبار منشورة في الصحف، بعد ادعاء أحد المخرجين أنها تعدت على مخرج مسرحي لرفضه حديثها، ولكن وقف زملائها بجانبها، وتركت المجال الفني لفترة وحدث لها خلل في الهرمونات وزيادة في الوزن.

معرض بورتريه بعد الرحيل

أصيبت معالى زايد بالاكتئاب والعزلة وأقامت فى مزرعة خاصة بها، وكانت تقول دائما (أنا سمعتى كفنانة وكإنسانة راحت وضاعت وكل الناس أصبحت تقول عنى إنى متهمة فى قضية آداب حتى ان شقيقتى الوحيدة قاطعتنى)، ثم أصيبت بسرطان الرئة وأوصت بإقامة معرض يضم لوحاتها الفنية التى كانت قد رسمتها وبعد رحيلها بعامين عام 2016 أقامت لها شقيقتها مهجة زايد معرضا ضم 22 لوحة من رسوماتها.