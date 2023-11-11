السبت 11 نوفمبر 2023
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محافظات

رياضة البحيرة تنظم ندوة دينية عن أخلاق المسلم بمدينة رشيد (صور)

ندوة دينية بمركز
ندوة دينية بمركز شباب رشيد، فيتو

 قامت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة - إدارة البرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة بتنفيذ ندوة دينية بعنوان "أخلاق المسلم" في مركز شباب محلة الأمير إدارة رشيد، وقد قام بإلقاء المحاضرة الشيخ محمد علاء السماحي.

ندوة دينية بمركز شباب رشيد بالبحيرة، فيتو
ندوة دينية بمركز شباب رشيد بالبحيرة، فيتو
ندوة دينية بمركز شباب رشيد بالبحيرة، فيتو

وحضر الندوة عدد كبير من الشباب، حيث تم توفير منصة للتواصل والحوار البناء حول الموضوع المطروح، وتضمنت المحاضرة تسليط الضوء على أهمية الأخلاق في الإسلام ودورها في بناء المجتمع وتعزيز القيم الإنسانية.

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كما تم تناولت عدة جوانب من أخلاق المسلم، مثل الصدق والأمانة، والرحمة والتسامح، والعدل والإنصاف، وحسن الخلق وحسن التعامل مع الآخرى، وأيضا تسليط الضوء على أهمية الأخلاق الحميدة في بناء العلاقات الإنسانية الصحيحة وتعزيز التعايش السلمي بين أفراد المجتمع.

 

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة فعاليات وبرامج تثقيفية تنظمها الجهات المعنية بالتعاون لتعزيز الوعي الديني والأخلاقي لدى المجتمع، وتعزيز القيم الإسلامية والاجتماعية الإيجابية بين الشباب.

ندوة دينية بمركز شباب رشيد بالبحيرة، فيتو
ندوة دينية بمركز شباب رشيد بالبحيرة، فيتو
ندوة دينية بمركز شباب رشيد بالبحيرة، فيتو
ندوة دينية بمركز شباب رشيد بالبحيرة، فيتو

 كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.
كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.

والجدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وإبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة.

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أنشطة مكثفة وتنمية مهارات ضمن تدريبات مشواري في البحيرة (صور)

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رياضة البحيرة مديرية الشباب والرياضة مديرية الاوقاف بالبحيرة رشيد ندوة دينية

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