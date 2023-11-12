إزالة 60 حالة تعد على مساحة 9400 متر بالبحيرة (صور)

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بعدة مراكز بمحافظة البحيرة (الدلنجات - دمنهور - الرحمانية - شبراخيت - كفر الدوار - حوش عيسى - وادي النطرون) عن إزالة 60 حالة تعد على مساحة 9426 مترا مربعا عبارة عن قواعد خرسانية ومبانٍ مكونة من أسوار طولية وعرضية ومبان بالطوب الأحمر والأبيض وسملات خرسانية وشدات خشبية.



إزالة حالات تعدٍ بمحافظة البحيرة، فيتو

إزالة حالات تعدٍ بمحافظة البحيرة، فيتو

إزالة حالات تعدٍ بمحافظة البحيرة، فيتو

إزالة حالات تعدٍ بمحافظة البحيرة، فيتو

وتؤكد المحافظة، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

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ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

إزالة حالات تعدٍ بمحافظة البحيرة، فيتو

إزالة حالات تعدٍ بمحافظة البحيرة، فيتو

إزالة حالات تعدٍ بمحافظة البحيرة، فيتو



كما يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.