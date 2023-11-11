كتائب القسام بالضفة تعلن مسؤوليتها عن عملية مفرق بيت ليد

العملية البرية في غزة، أعلنت كتائب القسام بالضفة مسؤوليتها عن عملية مفرق بيت ليد التي جرت قبل أيام، وأسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وفقًا لما أعلنه جيش الاحتلال.

وأفاد مصدر طبي فلسطيني، يوم الثلاثاء، أن قصفًا إسرائيليًّا استهدف بئرًا وخزانات المياه في مجمع الشفاء الطبي.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 5 جنود وإصابة 6 آخرين بجروح خطيرة بمعارك غزة، مؤكدًا ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 43 منذ بدء العملية البرية.

إصابة ضابطين إسرائيليين

وأكد جيش الاحتلال: إصابة ضابطين و4 جنود في معارك قطاع غزة بصورة بالغة الخطورة.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي

من جانبه أعلن “أبو عبيدة” الناطق العسكري بإسم كتائب القسام، توثيق تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية بشكل كلي أو جزئي منذ بدء العدوان البري.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه مستعد لتنسيق خروج كل من يريد أن يخرج من مستشفى الشفاء نحو شارع صلاح الدين.



وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجانب الشرقي من مستشفى الشفاء مفتوح لمن يريد المغادرة بأمان من الفلسطينيين.

Advertisements

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يشتبك مع مسلحين من حماس في محيط مستشفى الشفاء، أن قطاع غزة اليوم غارات اسرائيلية جديدة واستهداف مستمر لمستشفيات القطاع، وذلك حسبما أفادت مواقع إخبارية.

وجاء ذلك الاستهداف المستمر من قبل قوات الاحتلال تزامنا مع القمة العربية الإسلامية المشتركة الغير عادية بشكل استثنائي التي تستضيفها مدينة الرياض اليوم بشأن الأوضاع في غزة.

مستشفيات غزة خارج الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي

من جانبه أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن أكثر من 21 مستشفى من أصل 35 توقفت عن الخدمة في غزة.



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانه اليوم: "إن الوقود نفد في مستشفى القدس ومعظم الخدمات توقفت.. ونواجه صعوبة في الوصول إلى الأطقم الطبية بمستشفى القدس".

Advertisements

ومن جانبها قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها اليوم: "إن 39 طفلًا مهددون بالموت بسبب عدم إدخال الوقود للمستشفيات".

وكما أعلن المسؤولون عن مستشفيات غزة أن منظمات الأونروا والصحة العالمية اعتذرتا عن تقديم أي خدمات في قطاع غزة.