مدير برنامج الأغذية العالمي: النتيجة الحتمية لتغير المناخ هي مزيد من الجوع والفقر

أكد سيندي ماكين، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي أن العديد من البلدان الأكثر هشاشة في العالم هي الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، مضيفا أن تغير المناخ، الذي دمرته بالفعل الصراعات وانعدام الأمن والفقر، يعد عاملًا يسرع وتيرة الاحتياجات الإنسانية.

وقال ماكين أن النتيجة الحتمية لتغير المناخ هي المزيد من الجوع، والمزيد من الفقر، والمزيد من انعدام الأمن، والمزيد من الهجرة، مشيرا إلى أن معظم هذه الأماكن لم تساهم بأي شيء تقريبًا في تغير المناخ ولكنها تدفع الثمن الأعلى، لذا يجب على العالم أن يجتمع لدعم أولئك الذين هم على الخطوط الأمامية لهذه الأزمة.

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إعلان COP28 يحظى بتأييد الحكومات والمنظمات الدولية

وأضاف المدير التنفيذي لبرنامج الاغذية العالمي أن إعلان COP28 بشأن المناخ والإغاثة والانتعاش والسلام يحظى حاليًا بتأييد الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية الدولية والهيئات الخيرية والجهات الفاعلة في مجال المناخ والبيئة والتنمية والعمل الإنساني والسلام، ويسعى إلى تقديم التزام جماعي بزيادة العمل المناخي والاستثمار والقدرة الاستيعابية في البلدان والمجتمعات المتضررة من الصراعات أو الأزمات الإنسانية الممتدة، بالإضافة إلى تقديم حزمة مصاحبة من التمويل والسياسات والبرامج والممارسات لتفعيل الالتزام.

جدير بالذكر أنه قد دعا الدكتور سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 وسيندي ماكين، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوسيع نطاق العمل المناخي في المناطق الهشة والمتأثرة بالصراعات.

وقد أظهر التقييم العالمي، وهو أول تقرير عن اتفاق باريس، أن العالم خرج عن المسار الصحيح في الحفاظ على درجة حرارة 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، وأصبحت التداعيات محسوسة في كل منطقة من مناطق العالم، حيث أن المناطق الأكثر هشاشة هي الأكثر تأثرًا.

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