السبت 11 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس COP28: تخصيص يوم للمناخ والإغاثة والتعافي والسلام لأول مرة في مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ، فيتو
مؤتمر المناخ، فيتو

دعا الدكتور سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 وسيندي ماكين، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوسيع نطاق العمل المناخي في المناطق الهشة والمتأثرة بالصراعات.

وقد أظهر التقييم العالمي، وهو أول تقرير عن اتفاق باريس، أن العالم خرج عن المسار الصحيح في الحفاظ على درجة حرارة 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، وأصبحت التداعيات محسوسة في كل منطقة من مناطق العالم، حيث أن المناطق الأكثر هشاشة هي الأكثر تأثرًا.

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تخصيص يوم للمناخ والإغاثة والتعافي والسلام

وقال الجابر: "إن رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ملتزمة التزامًا عميقًا بوضع حياة الناس وسبل عيشهم في قلب جهودها. وسيكون مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أول مؤتمر أطراف يخصص يومًا للمناخ والإغاثة والتعافي والسلام. ويؤثر تغير المناخ على البشرية جمعاء ولكن ليس الجميع على قدم المساواة."

وأضاف رئيس cop28: "باعتبارنا مؤتمر الأطراف الأكثر شمولًا حتى الآن، سنوفر منصة يتم فيها سماع جميع الأصوات،  وأضاف الجابر: "إننا نجعل هذا الأمر أولوية وندعو جميع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية إلى دعم هذه القضية من خلال تأييد الإعلان والالتزام بتعزيز التمويل وتعزيز القدرات والشراكات".

وأكد رئيس مؤتمر المناخ الثامن والعشرين أنه في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات، تؤثر الظواهر الجوية المتطرفة على ثلاثة أضعاف عدد الأشخاص سنويًا مقارنة بالبلدان الأخرى. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأشخاص الذين يعيشون في الدول الهشة للغاية يحصلون على جزء ضئيل - يصل إلى 80 مرة أقل - من تمويل المناخ مقارنة بأولئك الذين يعيشون في الدول غير الهشة.

ولفت إلى أنه يجب توجيه المزيد من التمويل إلى المجتمعات والبلدان من أجل مبادرات مثل الاستعداد للكوارث والعمل الاستباقي، فضلا عن تعزيز النظم المحلية ودعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة لحماية أولئك الأكثر عرضة للصدمات المناخية.

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